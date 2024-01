Wiadomość o śmierci Jesse Jane trafiła już do największych zagranicznych mediów. Szokujące doniesienia przekazał m.in. „The New York Times”. Gwiazda kina dla dorosłych, która występowała później także w filmach i serialach głównego nurtu, zmarła w wieku zaledwie 43 lat. Funkcjonariusze w luksusowej rezydencji w stanie Oklahoma odkryli dwa ciała: aktorki i jej partnera. Są podejrzenia co do okoliczności tragedii.

Reklama

Jesse Jane nie żyje

Doniesienia o śmierci Jesse Jane zaczęły pojawiać się w mediach w nocy 25 stycznia. Funkcjonariusze, których wezwano do „przeprowadzenia kontroli stanu zdrowia” około godziny 11:00 czasu lokalnego, odkryli ciało aktorki w mieszkaniu w miejscowości Moore. Na miejscu znajdowały się też zwłoki partnera gwiazdy Bretta Hasenmuellera.

Zobacz także: Nie żyje polska youtuberka. Przerwała walkę z nowotworem

Obecnie lekarze przeprowadzają jeszcze testy, choć służby podzieliły się już wstępnymi ustaleniami. Wynika z nich, że Jesse Jane i jej chłopak najprawdopodobniej przedawkowali narkotyki.

Uważa się, że oboje zmarli z powodu przedawkowania narkotyków, chociaż lekarze wciąż pracują nad ustaleniem przyczyn ich śmierci – poinformował przedstawiciel Departamentu Policji Moore.

Urodzona w Fort Worth w Teksasie Cindy Taylor – tak naprawdę nazywała się aktorka – została gwiazdą branży pornograficznej. Z czasem urodzona w 1980 roku celebrytka zaczęła pojawiać się w produkcjach głównego nurtu. Zagrała nawet niewielką rolę w filmie „Starsky & Hutch” cenionego reżysera Todda Phillipsa („Joker”, „Kac Vegas”). Wystąpiła u boku Bena Stillera i Owena Wilsona.

Zobacz także

W latach 2006-2007 Jesse Jane prowadziła program „Playboy TV Night Calls”. Oprócz tego widzowie mogli zobaczyć ją w takich filmach jak „8 milimetrów II”, „Słoneczny patrol: Ślub na Hawajach”, „Busty Cops” czy „W podziemnym kręgu”. Pojawiła się także w serialu „Ekipa” HBO. Była uważana za jedną z najbogatszych gwiazd branży porno.

Zobacz także: Wszyscy pamiętają go z "Rodziny zastępczej", mało kto wie o tragicznej śmierci. Marcin Kołodyński zginął 23 lata temu

Jesse Jane Retna/Photoshot/REPORTER

Była gwiazdą pornografii na początku XXI w., gdy Internet zmienił branżę. Następnie przeszła do niektórych produkcji głównego nurtu. Występowała w erze, w której filmy dla dorosłych były oglądane na całym świecie (…) – napisał publicysta Brian Gross w komunikacie przesłanym „The New York Times”.

Z informacji prasowych wynika, że Jesse Jane osierociła 23-letniego syna. Tabloidy interesowały się życiem prywatnym celebrytki i rozpisywały się o jej romansach. Aktorka miała spotykać się m.in. z Davem Navarro, byłym gitarzystą Red Hot Chili Peppers.

Reklama

Przypominamy, że niedawno przekazaliśmy także smutne wieści o śmierci zdobywcy 12 Oscarów, legendarnego reżysera.