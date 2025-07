Luiz Henrique, 32-letni brazylijski piłkarz, zmarł nagle 30 czerwca, pozostawiając w żałobie żonę Jerdyane i niespełna trzyletniego synka. Śmierć zawodnika głęboko poruszyła środowisko sportowe w Brazylii, a jego klub, Ceará SC, oficjalnie potwierdził tragiczne wieści. Piłkarz, znany z występów w barwach Ceará, gdzie zdobył trzy tytuły mistrzowskie stanu w latach 2012–2014.

Nie żyje 32-letni piłkarz Luiz Henrique

32-letni Luiz Henrique pozostawił pogrążoną w żałobie żonę Jerdyane oraz niespełna trzyletniego synka. Informacje o ich stracie i dramatycznych emocjach po śmierci piłkarza cytowane są przez wszystkie brazylijskie media. To właśnie rodzina była jego największym wsparciem zarówno na boisku, jak i poza nim.

Minuta ciszy przed meczem Ceará – Sport Recife

Ceará SC planuje uczczenie pamięci zmarłego piłkarza podczas nadchodzącego meczu ćwierćfinałowego Copa do Nordeste. Spotkanie odbędzie się w środę, 9 lipca, na Ilha do Retiro w Recife. Klub zwrócił się już do Brazylijskiej Konfederacji Piłki Nożnej z prośbą o zorganizowanie minuty ciszy przed rozpoczęciem meczu przeciwko drużynie Sport Recife.

Klub Sportowy Ceará z głębokim żalem informuje i wyraża ubolewanie z powodu przedwczesnej śmierci Luiza Henrique Salesa de Souzy, która nastąpiła w poniedziałek, 30 czerwca, w wieku 32 lat. Luiz Henrique, wychowanek Vozão, był członkiem drużyn, które zdobyły tytuły mistrzowskie w latach 2012, 2013 i 2014. W imieniu prezesa, Ceará SC wyraża solidarność z rodziną i przyjaciółmi Luiza Henrique w tym trudnym czasie bólu i tęsknoty czytamy w mediach społecznościowych byłego klubu zmarłego piłkarza.

Piłkarska kariera Luiza Henrique – od Palmeiras po Ceará

Luiz Henrique swoją piłkarską karierę rozpoczął w drużynie Ferroviario. Następnie reprezentował młodzieżowe zespoły Palmeiras, Gremio Barueri oraz Gremio Porto Alegre. Największe sukcesy odnosił jednak w barwach Ceará, którego był wychowankiem.

W latach 2012, 2013 i 2014 z klubem Ceará trzykrotnie sięgnął po mistrzostwo stanu Ceara (Campeonato Cearense). W barwach tej drużyny rozegrał łącznie 37 spotkań. Grał na pozycji ofensywnego pomocnika i był ceniony za zaangażowanie oraz technikę.

