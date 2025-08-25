Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek, 25 sierpnia, około godziny 11:00 w Krzycku Wielkim, województwo wielkopolskie. Awionetka lecąca w kierunku lotniska w Lesznie z nieznanych przyczyn spadła na prywatną posesję przy ul. Spokojnej. Po upadku samolot stanął w płomieniach. W maszynie znajdowały się dwie osoby - niestety, żadna z nich nie przeżyła. Kilka godzin później potwierdzono tożsamość jednej z ofiar. Okazał się nią Jakub Pracharczyk, 20-letni wicemistrz Polski U23 w rzucie młotem.

Reklama

Kim był Jakub Pracharczyk? Młody talent lekkoatletyki

Jakub Pracharczyk był jednym z najbardziej obiecujących młociarzy młodego pokolenia w Polsce. Miał zaledwie 20 lat i reprezentował klub OKS Skra Warszawa. W 2024 roku brał udział w Mistrzostwach Świata U20 w Limie jako reprezentant Polski. Był aktualnym wicemistrzem Polski młodzieżowców (U23), a wcześniej zdobywał medale Mistrzostw Polski w kategoriach U20 i U18. Swoją pasję do lekkoatletyki opisywał jako kluczowy element życia: „Sport dla mnie jest bardzo ważną częścią mojego życia. Dzięki trenowaniu mogę zwiedzać świat i poznawać nowych ludzi. Daje mi on satysfakcję i chęć do samorozwoju”.

Wiadomość o śmierci Jakuba Pracharczyka potwierdził klub OKS Skra Warszawa.

Z wielkim smutkiem i bólem informujemy, że w nieszczęśliwym wypadku zginął nasz zawodnik Jakub Pracharczyk. Kuba był tegorocznym wicemistrzem Polski U23, reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata w Limie w 2024 roku. Rodzinie i najbliższym Kuby składamy najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia czytamy na Facebooku.

Startował z Fajdkiem w Bydgoszczy. Ostatni występ Jakuba Pracharczyka

Tylko dwa dni przed tragedią, w sobotę 23 sierpnia, Jakub Pracharczyk brał udział w mistrzostwach Polski seniorów w Bydgoszczy. Zawody te zgromadziły czołówkę polskich lekkoatletów, a w konkurencji rzutu młotem wystąpił między innymi wielokrotny mistrz świata Paweł Fajdek.

Dla Jakuba był to pierwszy start w seniorskiej imprezie tej rangi. Niestety, nie udało mu się oddać żadnego mierzonego rzutu. Mimo to udział w zawodach był dowodem na jego rozwój i zaangażowanie w karierę sportową.

Rodzinna pasja do rzutu młotem - siostra i brat również sportowcami

Jakub Pracharczyk był najstarszym z trójki rodzeństwa, a pasją do rzutu młotem zaraził także swoją siostrę Marię i brata Jana. Rodzeństwo również startuje w zawodach lekkoatletycznych w kategorii U20 i może się pochwalić sukcesami na szczeblu krajowym. Maria i Jan są wielokrotnymi medalistami Mistrzostw Polski w kategoriach juniorskich, a wśród ich osiągnięć znajdują się m.in. złote medale w kategorii U18. Tragiczna śmierć brata to dla nich i całej rodziny niewyobrażalny cios.

Na facebookowym profilu poświęconym rodzinie Pracharczyków pojawił się czarno-biały portret Jakuba oraz wzruszający wpis: „Z głębokim żalem informujemy, że dziś w wypadku zginął nasz brat”.

Rodzinie Jakuba Pracharczyk składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Zobacz także: