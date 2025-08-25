21 sierpnia zmarł Stanisław Soyka – wybitny artysta, który od lat zachwycał polską publiczność. Miał 66 lat. W odpowiedzi na śmierć muzyka, Prokuratura Okręgowa w Gdańsku podjęła decyzję o przeprowadzeniu sekcji zwłok, by wyjaśnić okoliczności zgonu.

Co było przyczyną śmierci Stanisława Soyki?

Jak potwierdził prokurator Marek Kopczyński, zastępujący rzecznika Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, sekcja została już wykonana, a jej wyniki nie są wystarczające do jednoznacznego określenia przyczyny śmierci. W związku z tym konieczne będzie przeprowadzenie badań uzupełniających.

Z ustaleń wynika, że w trakcie sekcji zwłok pobrano materiał biologiczny. Zostanie on poddany dalszym analizom, których wyniki – według prokuratora Kopczyńskiego – poznamy za około miesiąc.

Sekcja zwłok Stanisława Soyki się odbyła. Po przeprowadzeniu badań pobrano materiał biologiczny i będą prowadzone dalsze czynności. Co do przyczyny zgonu, to będziemy mogli się wypowiedzieć mniej więcej za miesiąc. Tak przewidujemy, jeżeliby biegli przeprowadzili badania uzupełniające poinformował w rozmowie z Plejadą.

Przedstawiciel prokuratury zaznaczył, że termin jest orientacyjny i zależy od przebiegu dalszych analiz. Oznacza to, że fani artysty oraz opinia publiczna muszą uzbroić się w cierpliwość.

Tragiczna wiadomość ogłoszona podczas festiwalu w Sopocie

Śmierć Stanisława Soyki została ogłoszona w szczególnych okolicznościach – w czasie trwania Top of the Top Sopot Festivalu. Artysta miał wystąpić w Operze Leśnej jako jedna z gwiazd wieczoru. Zamiast występu, publiczność usłyszała wstrząsającą informację o jego odejściu.

Był to finałowy dzień wydarzenia, co tylko spotęgowało emocje. Reakcja widowni i uczestników koncertu była natychmiastowa. W miejscu, które miało rozbrzmiewać muzyką, zapanowała cisza i smutek.

TVN przerwał transmisję, artyści oddali hołd Soyce

Telewizja TVN, która transmitowała festiwal, zdecydowała się na natychmiastowe przerwanie relacji na żywo. Następnie odbył się poruszający gest – artyści zgromadzeni na scenie w Operze Leśnej oddali hołd zmarłemu artyście.

Wzruszającym momentem było wspólne wykonanie jego utworu "Tolerancja", który symbolicznie podsumował jego działalność artystyczną i przesłanie, które niósł przez lata swojej twórczości.

Ten wyjątkowy moment pokazał, jak wielki wpływ miał Stanisław Soyka na środowisko artystyczne i jak bardzo był ceniony przez kolegów z branży.

Tragedia w świecie muzyki! Stanisław Soyka nie żyje – poruszające pożegnanie

