"Nie wsiadajcie do tego auta!" Wiktoria Gąsiewska znalazła się w niebezpiecznej sytuacji we Wrocławiu

Wiktoria Gąsiewska pojechała do Wrocławia, gdzie miała spędzić miły weekend. Okazało się jednak, że w pewnym momencie wszystko się zmieniło. Gąsiewska skorzystała z aplikacji do zamówienia taksówki, aby dojechać do wybranego miejsca. Kiedy wsiadła do auta, spotkało ją bardzo niemiłe zaskoczenie. Jak relacjonuje na Instagramie Gąsiewska, kierowca był dla niej bardzo niemiły:

Update Wrocław! Nie wsiadajcie do tego typa! Kierowca zza granicy od razi po wejściu auta zaczął mowić, że Polska to g*wno! - napisała na Instagramie Wiktoria Gąsiewska.

To jednak nie wszystko. Według relacji aktorki, kierowca nie skończył na jednym docinku. Kiedy Gąsiewska poprosiła kierowcę o zamknięcie okna, znów z jego ust padły mocne słowa:

Po czym jak poprosiłam go o zamknięcie przedniego okna, usłyszałam że mam wyp****alać! - napisała Gąsiewska.

Myślicie, że Wiktoria Gąsiewska złoży reklamację za powstałą sytuację?

Wiktoria Gąsiewska postanowiła ostrzec fanów.