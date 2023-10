Sylwia Bomba często dzieli się z fanami swoimi przemyśleniami, zarówno tymi zawodowymi, jak i dotyczącymi życia prywatnego czy wychowania córki. Teraz Sylwia Bomba postanowiła zaskoczyć fanów na Instagramie i przygotowała dla nich nie lada niespodziankę. Jak się okazuje, pomógł jej w tym... czerwony dywan, który własnoręcznie rozłożyła na środku ulicy w Warszawie! O co chodzi?

Sylwia Bomba uwielbia udzielać się na Instagramie i co rusz pokazuje internautom, że korzystanie z tego medium to dla niej świetna zabawa. Na przykład, niedawno Sylwia Bomba relacjonowała wakacje z córką. Choć gwiazda "Googlebox" często publikuje zabawne treści, nie stroni też o poruszania trudniejszych tematów. Tak stało się i tym razem, gdy Sylwia Bomba opublikowała wpis ze szczerym wyznaniem na temat pewności siebie i budowania poczucia własnej wartości. Kulisy jego powstawania się jednak niespodziewane!

Czerwony dywan widoczny w poście Sylwii Bomby nie byłby niczym dziwnym, gdyby nie fakt, że... influencerka własnoręcznie trzymała go w rękach, a następnie rozłożyła na środku chodnika, tuż przy przejściu dla pieszych na jednej z warszawskich ulic.

Realizację niecodziennego video zauważyli paparazzi. Nic dziwnego, że cała sytuacja przyciągnęła też uwagę przechodniów, którzy zwracali uwagę na Sylwię Bombę, która w czarnej, eleganckiej stylizacji chodziła po czerwonym dywanie na chodniku, tuż obok przejścia dla pieszych, a następnie pozuje z nim do ujęć.

Trzeba przyznać, że nagrywanie filmu przez Sylwię Bombę należało do niecodziennych sytuacji, nawet w centrum stolicy. Fanom jednak spodobał się efekt końcowy i licznie komentowali nową rolkę gwiazdy "Gogglebox".

- o jest właśnie to Sylwia, to my mamy swój "czerwony dywan" i to my go rozwijamy kiedy jesteśmy na niego gotowi ❤️ nie potrzebujemy innych do tego by zdać sobie sprawę ile jesteśmy warci ????

- Najcięższa praca w życiu to praca nad samym sobą ????

- Te rękawiczki zrobiły robotę ???? sukienka też jest zajebista, o figurze nie wspomnę ????