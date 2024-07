Mimo wysokich notowań w brytyjskich rankingach bukmacherskich (czytaj: Amerykanie i Brytyjczycy: Oscar dla Polski), film Agnieszki Holland nie przekonał Amerykańskiej Akademii Filmowej do tego stopnia by nagrodzić go Oscarem. Chociaż do końca mieliśmy nadzieję, że to właśnie wyczytany po angielsku tytuł "In Darkness" usłyszy cały świat, nie udało się.

Produkcja Agnieszki Holland przegrała z faworyzowanym od początku irańskim filmem "Rozstanie" Asghara Farhadi. Losy Polaków ukrywających w kanałach Żydów w czasie II wojny światowej przegrały w starciu z historią przeciętnej irańskiej rodziny z dużego miasta, która musi zmierzyć się z nieoczekiwanymi kłopotami: chorobą bliskich, oskarżeniem o przestępstwo, brakiem porozumienia w małżeństwie.

Mimo faktu, że Holland nie otrzymała prestiżowej nagrody, warto docenić samą nominację. "W ciemności" pokonało ponad sto filmów walczących o Oscara i dopiero w ostatniej fazie uległo konkurencyjnej propozycji. Polski film do samego końca był najpoważniejszym rywalem irańskiego triumfatora, a nasza ekipa na miejscu w Los Angeles cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mediów.

Dziękujemy Agnieszce Holland za dostarczone nam pozytywne emocje, którymi mogliśmy żyć przez ostatnie miesiące.

