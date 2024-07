Dawno polski kandydat do Oscara nie cieszył się taką popularnością jak film Agnieszki Holland "W ciemności" (czytaj: Holland z szansą na Oscara!). Film opowiadający o losach Polaków ukrywających w kanałach Żydów w czasie II wojny światowej zachwycił ostatnio amerykańskich producentów do tego stopnia, że postanowili wykupić prawa do dystrybucji na terenie Ameryki.

Marka Sony Pictures Classic już rozpoczęła promocję filmu w całych Stanach. Dotychczas produkcje nominowane do Oscara, którymi interesowało się Sony były tymi najlepszymi, triumfującymi w swoich kategoriach. Jakby tego było mało również rzadko omylni brytyjscy bukmacherzy zgodnie twierdzą, że Holland odbierze w najbliższą niedzielę prestiżową statuetkę na oczach całego świata. Obstawiając zwycięstwo "W ciemności" (1 funta) zarobimy bardzo mało, bo niecałe 2 funty.

Sama Agnieszka Holland do ewentualnego zwycięstwa podchodzi z dystansem. Jeżeli uda się jej wygrać - będzie to spory sukces, jeśli nie - to i tak jest przekonana o splendorze jaki jej przypadł, w końcu "W ciemności" pokonało ponad 100 filmów z całego globu.

Rozdanie Oscarów już w najbliższą niedzielę 26 lutego. Holland jest już w Los Angeles, gdzie oczekuje na ceremonię. Będziecie oglądać?

