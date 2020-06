Nie tylko Małgosia Rozenek nazwała synka Henryk! To imię rządzi wśród dzieci gwiazd! 

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan nazwali swojego synka Henryk! To piękne, tradycyjne imię cieszy się niebywałą popularnością wśród polskich gwiazd. Które polskie gwiazdy nazwały tak swoich synów? Zobaczcie sami!

To najszczęśliwszy dzień mojego życia😍😍😍dzisiaj o godzinie 6.35 urodził się nasz piękny synek❤️ Jest silny, zdrowy i bardzo waleczny💪 3900 kg / 58 cm 👍 snuje już co do Niego plany😉 treningowe😂 Przed Wami HENIO - tak swojego synka powitał na świecie Radosław Majdan.