Nie odwiedzimy rodziny w Boże Narodzenie! Premier przedstawił nowe ograniczenia 

Podczas sobotniej konferencji Mateusz Morawiecki zabrał głos w sprawie zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Wygląda na to, że czeka nas powtórka ze świat wielkanocnych. Rząd apeluje o spędzanie Bożego Narodzenia w małych gronach rodzinnych. Sprawdźcie szczegóły związane ze zmianami z obostrzeniami dot. pandemii koronawirusa.

Zobacz także: Premier znosi obostrzenia! Placówki handlowe zostaną otwarte. Co ze szkołami feriami i Bożym Narodzeniem?

Co prawda, na tę chwilę nie sprawdził się najczarniejszy scenariusz, który przewidywałby kwarantannę narodową w okresie świąt Bożego Narodzenia, jednak nie będziemy mogli cieszyć się tym okresem w dużym gronie rodzinnym. Mateusz Morawiecki podczas sobotniej konferencji zaapelował do obywateli o ograniczenie przemieszczania się podczas świąt oraz spędzenie ich w małym gronie, najlepiej tylko z domownikami:

Przed nami okres świąt Bożego Narodzenia, chcę zaapelować, żeby to były spotkania w gronie małych rodzin, tych z którymi mieszkamy, żeby nie przemieszczać się, bo to od nas będzie zależało jak to będzie wyglądało potem.