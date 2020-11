Premier znosi obostrzenia! Placówki handlowe zostaną otwarte. Co ze szkołami feriami i Bożym Narodzeniem?

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił w sobotę na konferencji prasowej etapy odmrażania gospodarki! Jaki jest rządowy plan znoszenia obostrzeń wprowadzonych w ostatnich tygodniach w związku z rosnącą liczbą przypadków zakażenia koronawirusem? Premier zabrał głos w sprawie powrotu do szkół, ferii zimowych, Bożego Narodzenia i działalności placówek handlowych. Co dalej z branżą gastronomiczną i branżą fitness?

Zobaczcie ustalenia, które ogłosił dziś premier.

Premier o znoszeniu obostrzeń. Szkoły,

Mateusz Morawiecki podczas sobotniej konferencji prasowej oficjalnie potwierdził znoszenie pierwszych obostrzeń. Dotyczą one m.in. branży handlowej, szkół, świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzących ferii zimowych.

Wiemy, ze wiele przewidywań było błędem. Wiele analiz nie sprawdziło się. Wiem, że we wszystkich krajach europejskich jest pokora oczekiwanie i walka z koronawirusem. Musimy wymagać od siebie zdecydowanie więcej niż zwykle. Koronawirusa nikt z nas nie może przewidywać i kontrolować. (...) Musimy uzbroić się w cierpliwość. Przed nami okres, który nazywamy "100 dni solidarności". Po tym okresie jest wysoce prawdopodobne, że dostępna będzie szczepionka. - mówił premier

Mateusz Morawiecki zaapelował, aby święta Bożego Narodzenia spędzać w kameralnych gronach:

Przed nami okres świąt Bożego Narodzenia, chcę zaapelować, żeby to były spotkania w gronie małych rodzin, tych z którymi mieszkamy, żeby nie przemieszczać się, bo to od nas będzie zależało jak to będzie wyglądało potem.

W dodatku zaapelował o nie planowanie wyjazdów w tym okresie, w planach jest wprowadzenie restrykcji, które ograniczą przemieszczanie się. Poszkodowane branże będą mogły liczyć na pomoc rządu.

Prosimy o nie planowanie wyjazdów turystycznych, nie tylko pracujemy ale już zaproponowaliśmy szeroki pakiet pomocy dla branż. Zdajemy sobie sprawę, że restauracje, branże turystyczne są najbardziej poturbowane.

Ogłosił również wznowienie działalności placówek handlowych od przyszłej soboty czyli od 28 listopada:

W ramach tych "100 dni solidarności" obejmujemy takie działania, które mają ratować nasze zdrowie ale również miejsca pracy. Od przyszłej soboty placówki handlowe będą mogły działać w najwyższym reżimie sanitarnym. Ma być odpowiednio mała liczba ludzi, żeby można było utrzymać ten reżim.

Jarosław Gowin potwierdził, że dwie grudniowe niedziele będą handlowe, natomiast zapadnie jeszcze decyzja w sprawie trzeciej niedzieli handlowej 6 grudnia.

Niestety branża kulturalna i fitness pozostaje zamknięta do 27 grudnia. Informacje na temat tego, co dalej będą ogłaszane przed świętami Bożego Narodzenia:

Byliśmy nakłaniani też przez gastronomię, branżę kulturalne, siłownie żeby je otworzyć. Jednak idziemy za rada epidemiologów i zdecydowaliśmy pozostawić je zamknięte do 27 grudnia. Przed świętami poinformujemy co dalej. To wszystko po to, żeby uratować miliony miejsc pracy ale także utrzymać w ryzach przyrost zakażeń. Warunek utrzymania nowego reżimu jest jedna: dyscyplina każdego sklepu, bo inaczej będą zamykane. Chcę to podkreślić. (...). Znajdujemy się na etapie tego, co nazwaliśmy bezpiecznikiem.

Premier podkreślił, że od tego zależy czy Polska znajdzie się znowu w strefie czerwonej lub żółtej, gdzie te restrykcje są mniejsze. Mateusz Morawiecki zabrał również głos w sprawie dalszej nauki zdalnej. Dzieci do świąt niestety nie wrócą do szkół. Ogłoszono również decyzję odnośnie zbliżających się ferii:

Zdecydowaliśmy, że będzie kontynuacja zamknięcia szkół do 23-24 grudnia ale następnie podjęliśmy decyzję, że ferie będą skumulowane w jednym okresie miedzy 4 a 17-18 stycznia. W tym roku 2021 musza być skumulowane w jednym czasie, żeby ruch był mniejszy, żeby nie wyjeżdżać za granice, bo może byćpotem potrzebna kwarantanna. Jak zostaniemy w domach to jest szanse ze ok. 18 stycznia będą pojawiać się pierwsze dostawy szczepionki.

Mateusz Morawiecki ustosunkował się również do kwestii zasiłku opiekuńczego w związku z nowymi zasadami związanymi z nauką zdalną:

Wszelkie zasady odnośnie zasiłków opiekuńczych będą takie same jak w marcu. Zasiłek opiekuńczy jest świadczony dla osób uprawnionych

Premier ogłosił stopniowe poluzowanie obostrzeń w związku z pandemią koronawirusa.

