Daniel Martyniuk, 36-letni syn Zenona Martyniuka, znalazł się w centrum szokującego incydentu na pokładzie samolotu linii Wizz Air lecącego z Malagi do Warszawy. Według relacji świadków i potwierdzenia ze strony przewoźnika, Martyniuk rozpoczął awanturę po tym, jak odmówiono mu podania alkoholu. W wyniku eskalacji sytuacji samolot musiał awaryjnie lądować w Nicei.

Reklama

Dlaczego Daniel Martyniuk został wyrzucony z samolotu?

Kiedy obsługa odmówiła Martyniukowi sprzedaży alkoholu, ten miał zacząć się zachowywać agresywnie. Groził członkom załogi oraz innym pasażerom. Jedna z pasażerek opisała, że Martyniuk w pewnym momencie zachowywał się, jakby miał zamiar siłą forsować drzwi samolotu. Stewardesy próbowały go uspokoić, jednak bezskutecznie. Doszło także do słownych utarczek z innym pasażerem, któremu celebryta groził i obrzucał wyzwiskami.

Policja we Francji została powiadomiona o sytuacji, a samolot awaryjnie wylądował w Nicei. Tam funkcjonariusze wyprowadzili Martyniuka z maszyny. Po usunięciu agresywnego pasażera, samolot kontynuował podróż do Warszawy z resztą pasażerów.

Linie lotnicze wydały oficjalne oświadczenie ws. Daniela Martyniuka

Teraz głos zabrały linie lotnicze Wizz Air i potwierdziły, że taka sytuacja miała miejsce, a powodem awaryjnego lądowania było agresywne zachowanie pasażera:

Wizz Air potwierdza, że lot W6 1336 z Malagi do Warszawy został przekierowany do Nicei z powodu agresywnego pasażera, który groził członkom załogi pokładowej. Po usunięciu niezdyscyplinowanego pasażera w Nicei, samolot wznowił rejs i bezpiecznie poleciał do Warszawy z pozostałymi pasażerami. Bezpieczeństwo i dobro naszych pasażerów oraz członków załogi stanowią dla Wizz Air najwyższy priorytet. Linia stosuje zasadę zerowej tolerancji wobec wszelkich przejawów agresji – zarówno werbalnej, jak i fizycznej – na pokładzie samolotu. Dotyczy to również spożywania alkoholu wniesionego przez pasażerów oraz wszelkich zachowań mogących zagrażać bezpieczeństwu lub komfortowi innych osób. informują w oświadczeniu przesłanym dla redakcji Pudelka linie Wizzair

Salvatore Gabriele Imperiale, manager ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Air poinformował, że w takiej sytuacji linie mogą nałożyć zakaz lotów, a to niejedyne konsekwencje...

W przypadkach, gdy zachowanie pasażera stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu lub narusza nasz kodeks postępowania, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przewozu w przyszłości i możemy nałożyć zakaz lotów. Ściśle współpracujemy również z lokalnymi organami ścigania oraz władzami lotniczymi, aby zapewnić właściwą reakcję na wszelkie tego typu incydenty.

Daniel Martyniuk poniesie ogromne koszty za swój wybryk na pokładzie samolotu?

Linie lotnicze poinformowały też, że koszty za awaryjne lądowanie i interwencje służb w pełni leżą po stronie pasażera i mogą sięgać nawet dziesiątek tysięcy euro.

Ponadto wszelkie koszty wynikające z niewłaściwego zachowania pasażera — w tym koszty przekierowania lotu, opóźnień czy interwencji służb ratunkowych — zostaną przeniesione na osobę odpowiedzialną. W niektórych przypadkach mogą one sięgać dziesiątek tysięcy euro przekazał Pudelkowi Salvatore Gabriele Imperiale, manager ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Air.

Zobacz także: