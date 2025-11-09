Patrycja Wieja zyskała rozgłos jako uczestniczka i zwyciężczyni pierwszej edycji popularnego programu „Projekt Lady”. Show, w którym młode kobiety miały nauczyć się dobrych manier i zmienić styl życia pod okiem mentorek, prowadziła Małgorzata Rozenek-Majdan. To właśnie tam Patrycja rozpoczęła swoją spektakularną przemianę. Widzowie pokochali ją za autentyczność i determinację. W programie przeszła widoczną przemianę z buntowniczej dziewczyny w elegancką i świadomą siebie kobietę. Od czasu programu minęło już kilka lat, a Patrycja nie zwalnia tempa i stale zaskakuje fanów nowymi odsłonami swojej osobowości.

Co się zmieniło? Olśniewający wygląd Patrycji Wiei

Metamorfoza Patrycji Wiei jest bardzo duża. Całkowicie zmieniła nie tylko styl ubierania się, ale również sposób prezentowania siebie. Nowa fryzura, makijaż i stylizacje sprawiają, że wiele osób nie może jej rozpoznać. Zachwyca elegancją, kobiecością i klasą. Na zdjęciach opublikowanych z różnych wydarzeń widać, jak bardzo dojrzała i jak dużą pracę nad sobą wykonała.

Po programie „Projekt Lady” Patrycja nie zniknęła z mediów. Wręcz przeciwnie – z powodzeniem buduje swoją markę osobistą w Internecie. Aktywnie działa jako influencerka, inspirując swoich obserwatorów do zmiany stylu życia, dbania o siebie oraz rozwijania swoich pasji. Na swoich profilach społecznościowych dzieli się przemyśleniami, zdjęciami oraz materiałami wideo z życia codziennego i wydarzeń medialnych. Jej treści są pełne pozytywnej energii i motywują do działania. Patrycja zdobyła szerokie grono odbiorców, którzy chętnie śledzą jej rozwój.

Premiera filmu i zachwycający wizerunek Patrycji

Najnowszym publicznym wystąpieniem, które wzbudziło ogromne emocje, była obecność Patrycji na premierze filmu „Uwierz w Mikołaja”. To właśnie podczas tego wydarzenia zrobiono zdjęcia, które trafiły do sieci i natychmiast wywołały sensację. Patrycja pojawiła się na czerwonym dywanie w stylowej kreacji, która podkreślała jej figurę. Wysmakowany makijaż i fryzura dopełniły jej olśniewającego wizerunku. Fotoreporterzy nie mogli oderwać od niej wzroku, a internauci oszaleli na punkcie jej przemiany.

Zobacz także: Pamiętacie Patusię z "Projektu Lady"? Dziś byście jej nie poznali, wygląda jak inna osoba

Patrycja Wieja fot. Mariusz Grzelak/REPORTER EN

Patrycja Wieja fot Piotr Fotek/REPORTER EN

Patrycja Wieja 2025 rok PHOTO: VIPHOTO/EAST NEWS

Patrycja Wieja 2025 rok PHOTO: VIPHOTO/EAST NEWS