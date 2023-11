Ojciec Tomasza Mackiewicza wyznał również, że nie ma do nikogo żalu, że wyprawa ratunkowa nie była kontynuowana. Odczuwa jednak pewien niedosyt z tego powodu.

- Mnie nie oceniać tego. Dlatego, że ja nigdy nie byłem powyżej Kasprowego, a na Kasprowym była piękna pogoda. To ja nie wiem, jak w górach jest, gdy jest śnieżyca. Gdy jest - 40 stopni. Decyzja mogła być słuszna. Ale ta decyzja o odwołaniu chłopaków, który przez 4 dni siedzieli jeszcze później pod Nangą, który jeszcze mogli podjąć próbę. Tkwi we mnie potężny niedosyt. To był ten nóż w serce. Zabolało strasznie - powiedział Witold Mackiewicz w "Uwadze" TVN.