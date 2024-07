Nicole Scherzinger po odejściu z Pussycat Dolls postanowiła robić karierę solową. Artystka niestety nie rozwinęła skrzydeł tak jak przy koleżankach z zespołu i odsunęła się na razie w cień. Co jakiś czas pokazuje się jednak na imprezach, gdzie zachwyca pięknymi strojami. Zobacz: Nicole Scherzinger w ultra seksownym kombinezonie

Niedawno wokół artystki znowu zrobiło się gorąco, a wszystko za sprawą jej rozstania z wieloletnim partnerem, Lewisem Hamiltonem. Para wydała oświadczenie i poinformowała swoich fanów o całym zajściu na Twitterze. Wiadomość ta zadzwiła opinią publiczną, ponieważ wokalistka i sportowiec uchodzili za świetny związek, pomimo kilku kryzysów. Spekulowano o tym, że to Scherzinger zostawiła Hamiltona, ale z udzielonego przez nią wywiadu w "The Sun" wynika zupełnie co innego. Nicole wyznała, że nadal jest zakochana:

Jestem załamana tym, że nam nie wyszło. To była najtrudniejsza decyzja w naszym życiu. Podjęliśmy ją wspólnie. Kocham Lewisa, i wiem, że on też czuje to samo do mnie. Życzymy sobie nawzajem szczęścia i chcemy dla siebie jak najlepiej.

Czy gwiazdy zdecydują się jeszcze na powrót?

