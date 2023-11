Reklama

Już 24 lutego Nicki Minaj zagra swój pierwszy koncert w Polsce. Najpopularniejsza na świecie gwiazda hip hopu wystąpi w Łodzi w Atlas Arenie. Jej show poprzedzi koncert Smolastego. Jak wiadomo, artyści jej pokroju mają mnóstwo żądań od organizatorów. Jej wymagania są... kosmiczne!

Nicki Minaj w Polsce - czego żąda od organizatorów?

Nicki Minaj w ramach promocji albumu "Queen" zagra w 21 europejskich miastach w całej Europie. Jej koncerty to show na najwyższym poziomie, co oczywiście wymaga ogromnej ekipy i niezliczonej ilości sprzętu. Mówi się, że specjalna, dwu modułowa scena zostanie przetransportowana w aż 14 ciężarówkach. To nie wszystko - Nicki Minaj zabiera ze sobą sztab ludzi, którzy mają do dyspozycji... 10 tourbusów. To jednak nie koniec.

Przy okazji występu Beyonce w Polsce plotkowano, że gwiazda wymaga m.in. czerwonego papieru toaletowego, tytanowych słomek do napojów (wartych około 3 tysiące każda) oraz ręcznie rzeźbionych kostek lodu do chłodzenia gardła. Jakie specjalne "zachcianki" ma Nicki?

Nicki Minaj pragnie mieć zapewnione aż trzy prywatne pomieszczenia: pokój dla siebie, garderobę oraz specjalne miejsce do przygotowywania się do koncertu. We wszystkich pokojach ma być utrzymana stała temperatura. Oczywiście zadba o to oddzielna osoba. To tylko kilka wymagań, o których wiemy. Plotkuje się jednak, że lista wymagań Nicki ma kilkadziesiąt stron. Nawet nie chcemy wyobrażać sobie, co na nich jest :)

Wybieracie się na koncert Nicki w Łodzi?

