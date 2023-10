Doda wypowiedziała się na temat swojej relacji z Blanka Lipińską. Ich znajomość poruszyła fanów w momencie, w którym Doda poddała temat filmu "Nic się nie stało" do dyskusji. Internauci poprosili ją o komentarz w sprawie Blanki, której zdjęcia pojawiły się w materiale. Stwierdzili, że skoro się przyjaźnią, to powinna zareagować. Doda odpisała wówczas:

Z Blanka urwał się kontakt na kilka lat jak się wyprowadziła do 3city. Co miałam nagłaśniać

Podpytaliśmy Dodę o jej relację z autorką "365 dni".

Doda o relacji z Blanką Lipińską

Po głośnej premierze "Nic się nie stało" i kontrowersyjnej debacie, w której Sylwester Latkowski wywoływał nazwiskami gwiazdy do zajęcia stanowiska w sprawie pedofilii i prostytucji nieletnich w jednym z sopockich klubów, w sieci zawrzało. Sprawę skomentowała Doda, a fani czekali na stanowisko m. in. Blanki Lipińskiej, która w przeszłości pracowała w tym klubie. Autorka "365 dni" wystosowała apel do Latkowskiego, stwierdzając, że nie miała pojęcia co działo się w Zatoce Sztuki, a użycie jej wizerunku w filmie jest dla niej krzywdzące.

Doda w rozmowie z Party.pl na temat "Nic się nie stało" stwierdziła, że ciężko jest się jej wypowiadać na temat klubu, w którym nie była a zna zaledwie trzy nazwiska, które zostały wymienione w materiale. Zapytaliśmy ją o komentarz na temat Blanki:

Jeżeli chodzi o Blankę... Ten okres, kiedy się wyprowadziła do Trójmiasta, to całkowicie nie miałyśmy kontaktu, wiec ciężko mi się ustosunkować do tego. Ale tak jak kiedyś powiedziałam przy okazji Sekielskiego, nie wszyscy księża są pedofilami, wiec nie można wrzucać wszystkich do jednego worka.

Przy okazji Doda opowiedziała, co tak naprawdę łączy ją z Blanką i czy faktycznie można ich relację nazwać przyjaźnią tak jak określiła to autorka "365 dni" w jednym z wywiadów. Jak naprawdę wygląda ich relacja? Doda skomentowała również głośny erotyk koleżanki, co o nim sądzi?

