Niania w "M jak miłość" znęca się nad bliźniaczkami Zduńskich!? Co zrobi Piotrek?

Zduńscy w „M jak miłość” w ostatnim czasie mają mnóstwo problemów. Najpierw zauroczenie Kingi Pawłem, potem problemy z Lenką i ucieczka dziewczyny z domu, a teraz horror z nianią bliźniaczek. W 1507 odcinku, który zobaczymy 31 marca Kinga i Piotrek będą świadkami dramatycznej sytuacji niani z ich małymi córeczkami! Zobaczcie, do czego posunie się niania Emilii i Zuzi…

Niania znęca się nad bliźniaczkami Zduńskich?

Początkowo nic nie zapowiadało aż tak dramatycznej sytuacji. Niania nie pojawiła się w pracy, ale Kinga znalazła zastępstwo i to Joasia zajęła się dziewczynkami. Potem okaże się, że kobieta okłamuje Zduńską i wcale nie była z siostrą, bo ta przyjechała do Kingi i szukała Nadii. Najgorsze jednak dopiero przed nimi! Para, obserwując niepokojące zachowanie bliźniaczek zdecydowała się zainstalować w ich pokoju ukrytą kamerę. Szybko okaże się, że to była dobra decyzja, a to co zobaczą zmrozi ich!

Para zobaczy, jak niania nie tylko wrzeszczy na ich małe córki, ale też ze złością podchodzi do nich, mówiąc:

Nie wytrzymać już tego! Przestańcie już ryczeć, wredne bachory! Zamknijcie się wreszcie i dajcie mi spokój! - usłyszą Zduńscy na nagraniu z ukrytej kamery.

Kinga i Piotrek po tym, co zobaczą natychmiast zwolnią nianię. Czy zgłoszą sprawę na policję? Niania Zuzi i Emilii poniesie konsekwencje za swoje zachowanie? Dowiemy się już w 1507 odcinku "M jak miłość"

Co zrobi Piotrek, kiedy na własne oczy zobaczy zachowanie niani?