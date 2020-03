W "M jak miłość" ostra awantura między Leszkiem a Michałem! Asia będzie miała dość

W "M jak miłość" emocje nie opadają! Już we wtorek, 31 marca telewizyjna Dwójka wyemituje 1507. odcinek serialu, w którym sporo wrażeń przyniesie nam wątek Joasi (Barbara Kurdej-Szatan) i jej adoratorów - Leszka (Sławek Uniatowski) i Michała (Paweł Deląg)!

Co tym razem wydarzy się na Wietrznej? Jak zakończy się spotkanie milionera z pisarzem?

Zobaczcie opis i zdjęcia z odcinka!

Leszek i Michał pokłócą się o Asię

We wtorek Michał (Paweł Deląg) wyzna sąsiadce, że dostał zamówienie na nową książkę i poprosi dziewczynę, by dla niego pracowała. Po cichu licząc na to, że w końcu uda mu się do niej zbliżyć.

- Nienawidzę robić dokumentacji... Ale chyba wiem, jak się z tego wykaraskać! Może ty zechciałabyś mi pomóc? Wydawnictwo przeznaczyło na ten projekt całkiem przyzwoity budżet... Jakoś się dogadamy! Poczekaj, zastanów się, przemyśl to sobie spokojnie…

Kilka godzin później, gdy pisarz znów wspomni o projekcie, pomysł zacznie się Asi naprawdę podobać.

- Nie chcę naciskać, ale lepszej oferty nikt ci nie złoży... Praca ciekawa, inspirująca... I wszystkie twoje warunki byłyby spełnione! Bo i kontakt z ludźmi, godziny pracy elastyczne i sama byłabyś sobie szefem…

- Nie ty?

- O nie, najwyżej... zleceniodawcą! Szefów nikt nie lubi…

- Ale kusisz…

Uśmiech Chodakowskiej szybko jednak zniknie, bo koło jej domu znów pojawi się Nina (Agnieszka Judycka)!

Joanna będzie przerażona. Chodakowska opowie o swoich problemach Michałowi.

- Od dłuższego czasu mnie nachodzi, wysyła obraźliwe, pełne agresji SMS-y…

- Powinnaś natychmiast zgłosić to na policję!

- To jest chora kobieta...

- Więc ktoś powinien się tym zająć! A jeśli od słów przejdzie do czynów? Nie wiadomo, do czego jest zdolna!

Gdy Ostrowski zadzwoni do Leszka (Sławek Uniatowski) i biznesmen przyjedzie na Wietrzną dojdzie między nimi do ostrej awantury.

- Chcę wiedzieć, kiedy wreszcie pozałatwiasz swoje popaprane sprawy?! Bo nie rozumiem, dlaczego Joasia ma ponosić konsekwencje twoich życiowych błędów! Nina tu była... i to nie pierwszy raz, jak sądzę! Joasia jest wykończona nerwowo, ma własne problemy, straciła pracę, a ty znów narażasz ją na coś takiego!

- Chcę porozmawiać z Joasią…

- Nie! Już raz zostawiłem cię z Joasią... Drugi raz tego błędu nie popełnię!

Do akcji będzie musiała wkroczyć sama Chodakowska.

- Przestańcie! Jeden i drugi!(…) Proszę, żebyście sobie poszli... Obaj! Mam was dość, obu! Chcę zostać sama…

Jak zakończy się spotkanie Leszka i Michała? Tego dowiecie się już we wtorek 31 marca. Będziecie oglądać?

