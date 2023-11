Netta to izraelska piosenkarka, która zwyciężyła Eurowizję 2018 dzięki swojej piosence "Toy". Spotkaliśmy ją podczas uroczystej premiery 3. sezonu hitowego serialu Netflixa "Dom z papieru". Netta zdradziła przed naszymi kamerami, że ma zamiar zawitać do Polski! Co więcej, artystka wyznała, że ma wyjątkową słabość do naszego kraju. Dlaczego? Tego się nie spodziewaliście! Zobaczcie, co zdradziła nam Netta!

Chcielibyście zobaczyć ją na żywo na koncercie w Polsce?

East News

