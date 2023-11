Zagorzali fani serialu "Dom z papieru" odliczają już dni do premiery 3. sezonu tego hitu Netflixa. Do tej pory niewiele było wiadomo o tym, co wydarzy się w kolejnej serii. Netflix postanowił jednak ujawnić co nieco. Wiemy już, że główni bohaterowie znów wpadną w tarapaty. Co ciekawe, dołączą do nich również nowe postacie. Kto to taki? Zobaczcie poniżej!

Nowi bohaterowie w 3. sezonie "Domu z papieru"

"Dom z papieru" to opowieść o grupie nieprzystosowanych społecznie złodziejaszków, która poznaje się dzięki postaci tajemniczego Profesora (Álvaro Morte). Przez wiele miesięcy planowali napad na mennicę, który w końcu dochodzi do skutku. Po drodze jednak głównych bohaterów gubią ich własne słabości, przez które dochodzi do niespodziewanych zwrotów akcji. Gdy wydawało się, że nasi ulubieńcy w końcu wykiwali policję i są bezpieczni, sytuacja zaczyna się komplikować...

Netflix ujawnił właśnie, że obok dobrze znanych nam bohaterów w "Domu z papieru" pojawią się też nowe postacie. Ich pseudonimy to: Sztokholm (Esther Acebo), Lizbona (Itziar Ituño), Palermo(Rodrigo de la Serna) Bogota (Hovik Keuchkerian) i Marsylia (Luka Peros).

Jesteście ciekawi, kim są i jak znajdą się w dobrze znanej nam paczce? Odpowiedź już 19 lipca!

W sieci pojawił się też plakat promujący nowy sezon

Czekacie na "Dom z papieru 3"?

