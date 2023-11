1 z 5

Kevin Spacey nie zagra już w „House of Cards” po zarzutach molestowania? Wszystko na to wskazuje! W tym samym dniu, w którym wybuchł skandal z jego udziałem, Netflix wydał oświadczenie dotyczące 6. sezonu „House of Cards”, kultowego już serialu z Kevinem Spaceyem w roli głównej. Poznajcie więcej szczegółów na kolejnych stronach galerii!

Zobacz: Kevin Spacey: „Dzielę życie na przed i po Franku Underwoodzie”. Jak zmieniło go „House od Cards”?