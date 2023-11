1 z 5

Kevin Spacey o swoje orientacji seksualnej

Kevin Spacey oświadczył, że jest homoseksualistą. Amerykański aktor, zdobywca dwóch Oscarów, odtwórca roli Franka Underwooda w popularnym serialu "House of Cards", zamieścił na swoim oficjalnym profilu na Facebooku komunikat, który jest odpowiedzią na zarzuty molestowania seksualnego. Spacey został oskarżony przez innego aktora, Anthony'ego Rappa, o niewłaściwie zachowanie, do którego miało dojść w 1986 roku. Rapp udzielił wywiadu portalowi buzzfeed.com, w którym opowiedział o sytuacji, która miała mieć miejsce w czasie imprezy w apartamencie na Manhattanie. Według relacji Rappa, który miał wówczas 14 lat, 26-letni wówczas Kevin Spacey miał przyjść do pokoju, w którym Rapp oglądał telewizję i próbować "dobrać się do niego". Spacey odpowiedział na te oskarżenia w zaledwie kilka godzin po publikacji wywiadu. W oświadczeniu odniósł się do przytoczonej sytuacji oraz wyjawił, że jest gejem.

