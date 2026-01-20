Netflix oficjalnie ogłosił, że rozpoczął prace nad nowym polskim serialem, będącym adaptacją powieści „Noce i dnie” Marii Dąbrowskiej. Reżyserką projektu została Kamila Tarabura, znana m.in. z serialu "Absolutni debiutanci". Co wiemy już o kultowej produkcji?

To dlatego powstaje nowa wersja "Nocy i dni"

O charakterze ośmioodcinkowego przedstawienia "Nocy i dni" zdążyła się już wypowiedzieć sama reżyserka.

Nasza interpretacja arcydzieła Marii Dąbrowskiej to szczera i emocjonalna refleksja na temat mitu romantycznej miłości i odwiecznej walki oczekiwań z rzeczywistością. (...) Jest to także opowieść o długofalowym budowaniu relacji, o tym, że związek to praca, która może owocować przez całe życie. Barbara mierzy się z wieloma uniwersalnymi dylematami, które dotyczą poświęcenia dla małżeństwa i rodziny, rezygnacji z własnych marzeń i poszukiwania szczęścia. podusmowała reżyserka

Platforma ogłosiła pracę nad nową ekranizacją "Nocy i dni" 19 stycznia 2026 roku z dużymi nadziejami na dobre przyjęcie wśród polskiej publiczności. Po sukcesie "Znachora" i popularnych zapowiedziach "Lalki" wyraźnie widać wzmożone zainteresowanie klasyką polskiej literatury w nowych, filmowych wersjach. Kultowy film "Noce i dnie" powstał w końcu w 1975 roku w reżyserii Jerzego Antczaka z Jadwigą Barańską i Jerzym Bińczyckim w rolach głównych, zdobywając nominację do Oscara.

To oni zagrają główne role w nowej ekranizacji "Nocy i dni"

Jak zdradziła produkcja, w roli Barbary Niechcic zobaczymy Jaśminę Polak znaną widzom między innymi z serialu "Wzgórze psów". Bogumiła Niechcica zagra z kolei Tomasz Schuchardt, którego będziemy mogli również oglądać w roli Stanisława Wokulskiego w ekranizacji "Lalki" także produkowanej przez Netflix.

Kiedy zobaczymy serial „Noce i dnie”?

Projekt zapowiadany jako „list miłosny do Polski” ma łączyć tradycję z nowoczesną formą narracyjną. Łukasz Kłuskiewicz, dyrektor programowy Netflixa w Europie Środkowo-Wschodniej, podkreślił, że platforma chce dać nowe życie dziełom polskiej literatury dzięki zaangażowaniu młodych twórców. Wiadomo, że choć prace zdjęciowe mające być realizowane na terenie Polski już niebawem, to premiery widzowie mogą się spodziewać najprawdopodobniej najwcześniej w 2027 roku.

Jesteście ciekawi nowej ekranizacji "Nocy i dni"?

Zobacz także:

N/Z Jaśmina Polak/Fot. Wojciech Olkusnik/East News