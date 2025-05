W obliczu zbliżającej się drugiej tury wyborów prezydenckich, scena polityczna w Polsce nabiera tempa. Sławomir Mentzen zapowiedział, że planuje spotkania zarówno z Karolem Nawrockim, jak i Rafałem Trzaskowskim – dwoma kandydatami, którzy zmierzą się w decydującym starciu o fotel prezydenta RP. Spotkania mają odbyć się jeszcze przed oficjalnym głosowaniem i będą miały charakter konsultacyjny.

Mentzen, reprezentujący środowisko Konfederacji, nie ogłosił jeszcze oficjalnego poparcia dla żadnego z kandydatów. Jak podkreślił, chce najpierw usłyszeć bezpośrednie deklaracje i propozycje obu stron dotyczące kluczowych kwestii, takich jak podatki, polityka socjalna, wolności obywatelskie oraz bezpieczeństwo energetyczne Polski. Polityk zaznaczył, że oczekuje konkretnych stanowisk i zobowiązań, a nie ogólnikowych haseł.

We wtorek, 20 maja Sławomir Metnzen był gościem Kanału Zero. W rozmowie z Krzysztofem Stanowskim oraz Robertem Mazurkiem podsumował swoją kampanię oraz dokonania kontrkandydatów. Przy okazji opowiedział o planowanych spotkaniach z Rafałem Trzaskowskim oraz Karolem Nawrockim. Polityk konfederacji podkreślił, że nie zamierza odpuścić kontrowersyjnego tematu kawalerki kandydata popieranego przez PiS. Chce, by Nawrocki rozwiał wszelkie wątpliwości.

Nawrocki ma problem z kawalerką i oczywiście będę oczekiwał od niego, żeby się w końcu z tego wytłumaczył, bo do tej pory jego wszystkie tłumaczenia, każda wersja z tych tłumaczeń, w ogóle mnie nie przekonują. Chciałbym usłyszeć albo wersję w miarę prawdopodobną, albo chociaż przyznanie, że rzeczywiście zawalił, ale bardzo przeprasza, więcej by tego nie zrobił powiedział Mentzen.

Warto przypomnieć, że zaraz po pierwszej turze wyborów prezydenckich Sławomir Mentzen zwołał pilną konferencję, na której zapowiedział, że chce porozmawiać zarówno z Trzaskowskim, jak i Nawrockim, by wziąć pod uwagę ewentualne wyrażenie poparcia, dla któregoś z nich.

Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta RP z poparciem Prawa i Sprawiedliwości, wraz z żoną Martą zakupił kawalerkę w Gdańsku od ówczesnego seniora Jerzego Ż. Transakcja, do której doszło w 2022 roku, opiewała na kwotę 120 tys. zł. Nawrocki miał wówczas zadeklarować, że będzie opiekować się seniorem, który został z nimi w kontakcie przez pewien czas po sprzedaży nieruchomości.

W grudniu 2024 roku kontakt między Jerzym Ż. a rodziną Nawrockich urwał się. Starszy mężczyzna trafił do Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku. Sprawa nabycia nieruchomości oraz dalszego losu jej poprzedniego właściciela wywołała kontrowersje społeczne i polityczne. W centrum zainteresowania znalazła się intencja, z jaką doszło do zakupu oraz późniejsze działania małżeństwa Nawrockich.

Po nagłośnieniu sprawy przez media, Karol Nawrocki zdecydował się na stanowczy krok. Ogłosił, że przekaże nabytą kawalerkę na cele charytatywne. Podkreślił przy tym, że Jerzy Ż. otrzymał prawo do korzystania z mieszkania aż do końca życia. Mimo to senior pozostał w placówce opiekuńczej i nie powrócił do dawnej nieruchomości.

Mieszkanie zostało przekazane Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu w Gdyni, które zajmuje się pomocą osobom w trudnej sytuacji życiowej. Nawrocki zaznaczył, że jego działanie jest wyrazem troski o dobro byłego właściciela lokalu oraz chęcią zamknięcia sprawy, która mogłaby mieć wpływ na jego dalszą aktywność publiczną.

