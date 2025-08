Już dziś (6.08) Karol Nawrocki złoży przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, rozpoczynając przy tym pięcioletnią kadencję prezydencką.

Dzień przed zaprzysiężeniem, we wtorek wieczorem (5 sierpnia), Karol Nawrocki – razem z małżonką i synami – uczestniczył w Apelu Jasnogórskim w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej w Częstochowie. Podczas spotkania ojciec Arnold Chrapkowski, przełożony generalny paulinów, wygłosił refleksję, że "władza to służba, nie panowanie" i przekazał prezydentowi elektowi akt modlitwy wraz z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej.

Jasnogórsko Matko Kościoła, nasza matko. Z wiarą i nadzieją przychodzimy każdego dnia przed twój cudowny obraz. Patrzymy na ciebie z miłością, bo jesteś dla nas przewodniczką na drogach życia. Przez tę świętą ikonę przenosisz nasze serca do domu w Nazarecie. To tam zaczyna się historia twojego zaufania i oddania. Widząc cię, w chwili zwiastowania słyszymy słowa, które poruszają serce: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”. W tych słowach zawiera się twoje całe życie: proste, ciche, ale pełne siły i zawierzenia. Pokazujesz nam, że prawdziwa wielkość rodzi się z zaufania Bogu i gotowości do służby. Uczysz nas, że nie trzeba mieć wszystkiego pod kontrolą, wystarczy powiedzieć „tak” temu, który naprawdę kocha

- wygłosił generał zakonu ojców Paulinów.