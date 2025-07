Już 6 sierpnia Karol Nawrocki zostanie zaprzysiężony na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dla jego żony, Marty Nawrockiej, to również moment przełomowy, stanie się pierwszą damą kraju. Tymczasem kilka dni przed tą historyczną datą podjęła decyzję, która wprawiła wielu w osłupienie. Zamiast przygotowań do wystąpień publicznych, przeprowadzki do Pałacu Prezydenckiego i oficjalnych uroczystości, Marta Nawrocka spakowała się i wyjechała.

Niespodziewana decyzja Marty Nawrockiej tuż przed zaprzysiężeniem

Przez rodziną Karola i Marty Nawrockiej intensywny czas. Już za tydzień, 6 sierpnia, odbędzie się uroczystość zaprzysiężenia nowego prezydenta. I podczas gdy opinia publiczna spodziewała się, że przyszła pierwsza dama przed wielkim dniem będzie udzielać się publicznie, nic bardziej mylnego. Niedawno Marta Nawrocka pochwaliła się zdjęciem z wakacji, a na kilka dni przed zaprzysiężeniem męża postanowiła po raz kolejny odciąć się od codzienności. Zdjęcie zamieszczone przez nią na Instagramie mówi wszystko.

Ubrana w sportowy strój, sfotografowana na tle gęstego lasu i górskiego szlaku, napisała: "Piękne, polskie góry". Choć pozowała sama, nie wiadomo, kto wykonał zdjęcie i z kim wybrała się na wyprawę. Czy towarzyszyła jej rodzina, znajomi, a może sam Karol Nawrocki, pozostaje tajemnicą. To nie pierwszy raz, kiedy przyszła pierwsza dama pokazuje przywiązanie do polskiej przyrody. Również w lipcu Marta Nawrocka relaksowała się w Arłamowie w Bieszczadach, spędzając czas z rodziną. Gdy jej mąż wrócił do obowiązków prezydenta elekta, ona udała się na kolejny wypoczynek.

Kim jest Marta Nawrocka?

Marta Nawrocka ma 39 lat. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od kilkunastu lat pracowała w Krajowej Administracji Skarbowej, gdzie zajmowała się kontrolą przemysłu spirytusowego, naftowego i zwalczaniem nielegalnego hazardu. Znana jest z odważnych działań w terenie i przeszkolenia w zakresie obsługi broni palnej oraz technik interwencji.

Prywatnie Marta Nawrocka jest żoną Karola Nawrockiego od 2010 roku i mamą trójki dzieci. Wraz z mężem wychowuje Daniela (urodzonego w 2003 roku), Antoniego (urodzonego w 2011 roku) i Katarzynę (urodzoną w 2018 roku). Daniel jest synem Marty z poprzedniego związku, formalnie adoptowanym przez Karola Nawrockiego.

Przygotowania do nowej roli

Choć Marta Nawrocka już niedługo obejmie rolę pierwszej damy, wydaje się, że świadomie i konsekwentnie wybiera własną drogę. Przyszłość w Pałacu Prezydenckim oznacza liczne obowiązki, ale również możliwość realizacji planów społecznych, o których Nawrocka wspominała w wywiadach, m.in. wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów, edukacji obywatelskiej i promocji kultury.

W jednym z wywiadów mówiła, że jej dzieci różnie przeżywają nadchodzącą przeprowadzkę. Syn Antoni zastanawia się, do której szkoły pójdzie w Warszawie, gdzie będzie trenował, a najmłodsza Katarzyna "jeszcze nie zdaje sobie sprawy, co się wydarzy".

Zamiast salonów – polskie góry

Decyzja Marty Nawrockiej, by spędzić ostatnie dni przed zaprzysiężeniem męża z dala od blasku fleszy, wywołała poruszenie w całym kraju. Zdjęcie z górskiego szlaku stało się symbolem jej podejścia do życia i roli, którą za chwilę obejmie. Czy to ostatni taki wyjazd w jej "starym życiu"? Czas pokaże, ale jedno jest pewne, Marta Nawrocka już teraz pokazuje, że nie zamierza ulegać konwencjom.

