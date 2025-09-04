Karol Nawrocki i Marta Nawrocka wraz z dziećmi wybrali się z oficjalną wizytą do Rzymu i Watykanu. Zdjęcia obiegły już sieć. Tego dnia pojawił się także wymowny post na profilu pierwszej damy. Internauci ruszyli z komentarzami.

Marta Nawrocka opublikowała to po wizycie w Watykanie

Marta Nawrocka jest aktywną pierwszą damą a swoimi wystąpieniami publicznymi podbija serca Polaków. Dziś para prezydencka z dwójką młodszych dzieci przebywa we Włoszech. Marta Nawrocka opublikowała relację z wizyty w Bazylice Św. Piotra w Watykanie. Opisała jej tylko jednym słowem: "Watykan". Niewątpliwie to dla nich ważne wydarzenie. Rodzinne zdjęcia Nawrockich wzruszyły internautów, którzy nie szczędzili dobrych słów, szczególnie pod adresem pierwszej damy.

Przepięknie Pani wygląda! Klasa elegancja, niesamowita kultura! Coś cudownego widzieć, gdy pierwsza dama godnie uzupełnia wizerunek głowy państwa

Przepiękna rodzina! Jestem dumna, że reprezentujecie nasz kraj

Pięknie Pani wygląda, wspaniała Pierwsza Dama

Zwrócili również uwagę na małą Kasię, córeczkę prezydenckiej pary, która przed media została okrzyknięta "pierwszą dziewczynką RP":

(...) Kasia cudowna dziewczynka, dużo, dużo zdrówka dla Was

Kasia zachwycona zdumiona pięknem Watykanu. Wspaniała lekcja kultury

Pięknie Pani wygląda! Jesteście Państwo wyjątkowi! I to, że pojawiacie się też razem z dziećmi w podróżach jest cudowne!

Nawroccy w Watykanie

Karol Nawrocki udał się do Włoch od razu po spotkaniu z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. W Rzymie oraz w Watykanie przebywa również pierwsza dama oraz Antoni i Kasia Nawroccy. Kancelaria Prezydenta informuje:

W Bazylice św. Piotra Prezydent RP z rodziną uczcili pamięć św. Jana Pawła II. Złożyli wiązankę kwiatów przy grobie Ojca Świętego.

To jednak nie wszystko. Tuż po wizycie w Bazylice i oddaniu czci papieżowi - Polakowi, Karol Nawrocki udał się na spotkanie z Premier Giorgią Meloni, które odbyło się w Palazzo Chigi. Z kolei 3. września prezydenta czeka audiencja u papieża:

Jutro Prezydent RP zostanie przyjęty na audiencji przez Papieża Leona XIV, a następnie będzie rozmawiał z Prezydentem Włoch Sergio Mattarellą. Po południu Karol Nawrocki spotka się z przedstawicielami mediów czytamy na stronie prezydent.pl.

Zdjęcia Karola i Marty Nawrockich z dziećmi z Watykanu trafiły do sieci.

fot. Mikołaj Bujak/KPRP, Prezydent.pl

