Karol Nawrocki, prezydent Polski, rozpoczął swoją wizytę we Włoszech i Watykanie od gestu głęboko symbolicznego. W czwartek 4 września 2025 roku złożył kwiaty przy grobie św. Jana Pawła II. Ceremonia odbyła się w kaplicy Świętego Sebastiana w Bazylice Świętego Piotra. W uroczystości uczestniczyła jego żona Marta Nawrocka oraz dzieci - córka Katarzyna i syn Antoni.

Karol Nawrocki z rodziną w Watykanie

Karol Nawrocki jest katolikiem i bliskie są mu wartości chrześcijańskie. Obecnie wraz z żoną, pierwszą damą Martą Nawrocką i dwojgiem dzieci przebywa w Watykanie. Wizytę rozpoczął od odwiedzenia Bazylice Świętego Piotra i grobu papieża Polaka, Jana Pawła II.

Podczas tej wzruszającej chwili modlitwę poprowadził biskup Krzysztof Nykiel, regent Penitencjarii Apostolskiej. Udział rodziny prezydenckiej w tej uroczystości nadał jej nie tylko wymiar oficjalny, ale także prywatny, rodzinny. Na zdjęciach udostępnionych przez Kancelarię Prezydenta widać, jak prezydent i jego bliscy w ciszy składają hołd papieżowi - Polakowi.

Rodzina prezydencka w Bazylice Świętego Piotra

Marta Nawrocka, ubrana w elegancki czarny komplet i klasyczne szpilki, towarzyszyła mężowi wraz z dziećmi. Kasia Nawrocka miała na sobie szarą sukienkę i baletki, a Antoni Nawrocki pojawił się w starannie skrojonym garniturze. Ich obecność w tak doniosłym miejscu i chwili podkreślała rodzinny i patriotyczny charakter wizyty.

Na lotnisku Rzym–Ciampino delegację prezydencką przywitał Adam Kwiatkowski, Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej. Prezydent przyleciał do Włoch bezpośrednio po zakończeniu wizyty w Stanach Zjednoczonych.

Spotkanie Nawrockiego z premier Giorgią Meloni

Jeszcze tego samego dnia, o godzinie 18:00, prezydent Karol Nawrocki uda się do Palazzo Chigi, siedziby włoskiego rządu, na spotkanie z premier Giorgią Meloni. W agendzie rozmów znalazły się tematy kluczowe dla bezpieczeństwa regionu – sytuacja na wschodniej flance NATO, dalsze wsparcie dla Ukrainy oraz polityka migracyjna Unii Europejskiej.

Karol Nawrocki spotka się z Leonem XIV

Piątek to dzień kolejnych ważnych wydarzeń. Głównym punktem agendy jest audiencja u papieża Leona XIV. Jak dowiadujemy się z informacji zamieszczonych na stronie prezydent.pl:

Jutro Prezydent RP zostanie przyjęty na audiencji przez Papieża Leona XIV, a następnie będzie rozmawiał z Prezydentem Włoch Sergio Mattarellą. Po południu Karol Nawrocki spotka się z przedstawicielami mediów.

Do Rzymu i Watykanu Karol Nawrocki udał się od razu po spotkaniu z Donaldem Trumpem, które odbyło się w Waszyngtonie.

fot. Mikołaj Bujak/KPRP, Prezydent.pl

