6 sierpnia Karol Nawrocki oficjalnie przejął fotel prezydenta Polski. Tuż po zaprzysiężeniu, wraz z bliskimi i szerokim gronem polityków, udał się na mszę świętą. Nabożeństwo odbiło się szczególnym echem, z uwagi na to, ile nowy prezydent dał na tacę. Na komentarz księdza nie musieliśmy długo czekać.

Reklama

Karol i Marta Nawroccy wrzucili 200 zł na tacę. Poruszenie w sieci

Podczas mszy inaugurującej prezydenturę Karola Nawrockiego, która odbyła się w archikatedrze św. Jana Chrzciciela, oczy fotoreporterów zwróciły się nie tylko na uroczystość, ale również na gest pary prezydenckiej. Karol Nawrocki wraz z żoną Martą wrzucili do kościelnego koszyczka dwa banknoty stuzłotowe, łącznie 200 zł.

Taki akt hojności natychmiast wywołał szerokie reakcje w mediach społecznościowych. Internauci nie kryli zaskoczenia, a komentarze były pełne emocji. Część użytkowników sieci uznała, że to przykład godny naśladowania, inni jednak doszukiwali się w tym "pokazówki" lub "kalkulacji politycznej".

Nie ulega wątpliwości, że kwota 200 zł wrzucona na tacę przez Karola i Martę Nawrockich nie była gestem codziennym w polskich kościołach.

Zobacz także: Syn Karola Nawrockiego pokazał wyjątkowe nagranie. W komentarzach poruszenie

Duchowny komentuje hojność pary prezydenckiej

Portal Plotek zapytał o ten gest duchownego Rafała Główczyńskiego, znanego w sieci jako Ksiądz z osiedla. W rozmowie z dziennikarzami przyznał on, że tak wysoka kwota rzeczywiście rzadko trafia do kościelnych koszyczków:

200 zł to na pewno duża kwota. Nie zdarza się często, żeby ktoś tyle ofiarował

Ksiądz Główczyński jednak zaznaczył, że nie należy oceniać ludzi po wysokości składanych datków:

Zachęcałbym, aby się powstrzymać od oceniania kogoś albo jego motywów na podstawie kwoty, jaką dał na tacę. Są tacy, dla których 10 zł to już dużo, bo mają taką sytuację finansową, a są tacy, dla których 1000 zł nie jest żadnym problemem. Każdy daje w zgodzie ze swoimi możliwościami

Pierwsza dama rezygnuje z pracy. Oto, ile zyska emerytalnie

Marta Nawrocka, po objęciu funkcji pierwszej damy, zrezygnowała z dotychczasowej pracy. Jak poinformował Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy małżonki prezydenta, żona Karola Nawrockiego porzuciła stanowisko młodszego eksperta w Krajowej Administracji Skarbowej.

Obecnie Marta Nawrocka całkowicie poświęca się pełnieniu obowiązków u boku prezydenta RP. Mimo rezygnacji z zatrudnienia nie zostanie bez zabezpieczenia emerytalnego. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od kilku lat, państwo opłaca składki ZUS dla pierwszych dam.

Reklama

Zobacz także: Karol Nawrocki świętował po zaprzysiężeniu. Wiadomo, kogo zaprosił na tajną imprezę