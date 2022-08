Anna Mucha na spacerze z psem. Wybrała się też do cukierni Magdy Gessler [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Anna Mucha do tej pory raczej nie chwaliła się zdjęciami z Jakubem Wonsem, ale kiedy to w końcu zrobiła, to rozgrzała fanów do czerwoności! I jeszcze ten opis pod zdjęciem...

Anna Mucha i Jakub Wons są w szczęśliwym związku, jednak obydwoje unikają medialnego szumu wokół swojej relacji. Nawet na ich profilach w mediach społecznościowych na próżno było szukać ich wspólnych zdjęć - aż do teraz! Właśnie na Instagramie aktorki pojawiła się przepiękna fotografia, na której możemy podziwiać Annę Muchę w pięknej, długiej kreacji w kolorze ecru i Jakuba Wonsa w eleganckim garniturze. Aktor czule patrzy na swoją ukochaną, a jego partnerka uroczo uśmiecha się do aparatu. Gwiazda dodatkowo opatrzyła zdjęcie wymownym podpisem! Zobaczcie, o co chodzi! Zobacz także: Anna Mucha i Jakub Wons przyłapani na romantycznym spacerze. Nowe zdjęcia paparazzi Anna Mucha pochwaliła się romantycznym zdjęciem z Jakubem Wonsem Anna Mucha i Jakub Wons to zdecydowanie jedna z najbardziej lubianych par polskiego show biznesu. Zakochani jednak pilnie strzegą swojej prywatności i nie są zbyt wylewni w temacie swojej relacji. Do tej pory zazwyczaj mogliśmy oglądać tę piękną parę na zdjęciach paparazzi - fotoreporterzy przyłapali Annę Mucha i Jakuba Wonsa między innymi na romantycznej randce czy spacerze. Teraz jednak sama aktorka postanowiła pochwalić się swoim szczęściem i na jej Instagramie w końcu pojawiło się zdjęcie z ukochanym - i to jakie! Zobacz także: Anna Mucha świetnie dogaduje się z byłym partnerem! Najnowsze zdjęcia paparazzi aktorki mówią wszystko! Anna Mucha opublikowała fotkę, do której zapozowała w pięknej, długiej sukni w kolorze ecru. Z kolei Jakub Wons wystąpił w eleganckim garniturze. Jednak to, co dodaje jeszcze więcej emocji wokół nowego zdjęcia zakochanych to opis, który zamieściła aktorka! - No dobra, to ślubne już jest … 😜 prapremiera @kogelmogel.official 4 Koniec Świata! rzeczywiście 😜😎 -...