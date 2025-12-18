Natalia Kaczmarczyk, znana szerszej publiczności jako Natsu, ma za sobą rozstanie Marcinem Dubielem. Influencerka ujawniła ostatnio, kto ze znanych osobistości polskiego show-biznesu starał się o jej względy po zakończeniu relacji. Wśród adoratorów wymieniła... Sebastiana Fabijańskiego i Piotra Żyłę.

Natsu podbija sieć

Natalia Kaczmarczyk, znana w sieci jako Natsu, to dziś jedna z najpopularniejszych i najbardziej wpływowych polskich influencerek. Swoją przygodę z mediami rozpoczęła od występów w paradokumencie TVN "Szkoła", jednak prawdziwy rozgłos przyniosła jej działalność internetowa. W 2020 roku dołączyła do projektu Team X, czyli grupy twórców internetowych mieszkających wspólnie w willi pod Warszawą, co znacząco przyczyniło się do wzrostu jej popularności.

Po roku Natsu zdecydowała się pójść własną drogą, tworząc autorski projekt "Natsu World", który szybko zdobył zainteresowanie fanów. Influencerka udowodniła również, że świetnie radzi sobie w formatach telewizyjnych - wystąpiła w drugiej edycji programu "Królowa Przetrwania", który ostatecznie wygrała, umacniając swoją pozycję w świecie show-biznesu.

Natsu wymienia listę swoich adoratorów

Natalia Kaczmarczyk rozstała się niedawno z partnerem - Marcinem Dubielem, którego internauci również doskonale znają z szerokiej działalności w sieci. Influencerka nie rozpacza jednak po zakończeniu relacji - wręcz przeciwnie, jest otwarta na nowe znajomości i jak wyznała w jednym z ostatnich wywiadów - szuka męża! O serce gwiazdy internetu stara się wielu mężczyzn - jak się okazuje - również tych związanych z show-biznesem. Natsu wyznała ostatnio, kto próbował ją poderwać po rozstaniu z youtuberem.

Nie ma problemu. Ale to jest mocne. Ja bym chciała od razu sprostować, że to nie jest wstyd, to jest pochwała. Piotr Żyła, ten skoczek narciarski zaskoczyła wyznaniem.

To jednak nie wszystko! Wśród adoratorów Natsu można wymienić również... Sebastiana Fabijańskiego, który przez pewien czas związany był z Maffashion i doczekał się z nią dziecka.

I też Fabijański na przykład. Ale on chyba do wszystkich pisze. Ale nie mogę wszystkich wymienić, bo z niektórymi osobami nie warto palić sobie mostów kontynuowała Kaczmarczyk.

