Na kanale DRE$$CODE na YouTube pojawił się film z udziałem Natalii Karczmarczyk, znanej jako Natsu, oraz Lexy Chaplin. Influencerki grały w grę towarzyską, w której trzeba było odpowiadać na pytania albo podejmować wyzwania. Jedno z pytań dotyczyło znanych osób, które, jak sugerowało zadanie, pisały do Natsu z intencją flirtu.

Kto pisał do Natsu?

Natsu nie unikała odpowiedzi. Wręcz przeciwnie, podeszła do tematu z dystansem i otwartością. Wypowiedziała się jasno:

To nie jest wstyd, to jest nawet pochwała, że ktoś do mnie napisał

Jej słowa natychmiast odbiły się szerokim echem w mediach społecznościowych. W czasie gry padły trzy konkretne nazwiska mężczyzn, którzy, jak twierdzi Natsu mieli do niej pisać z intencją poderwania:

Piotr Żyła – znany polski skoczek narciarski;

Sebastian Fabijański – aktor;

Avi – raper.

W materiale nie ujawniono, kiedy te wiadomości miały być wysyłane, ani jaką miały treść. Natsu nie podała również żadnych dowodów na potwierdzenie tych słów. Mimo to, już sama lista nazwisk wywołała ogromne zainteresowanie w sieci.

Piotr Żyła w związku z Marceliną Ziętek. Co na to fani?

Szczególnie duże poruszenie wywołała wzmianka o Piotrze Żyle, ponieważ od pięciu lat jest on w związku z Marceliną Ziętek, aktorką znaną z serialu „19+”. Choć sam skoczek nie odniósł się publicznie do wypowiedzi influencerki, fani nie kryli zaskoczenia.

W komentarzach pod materiałem pojawiły się liczne głosy oburzenia, ale też niedowierzania. Internauci zastanawiają się, czy słowa Natsu są prawdziwe, czy miały jedynie wywołać sensację.

Kim jest Natsu i dlaczego jej słowa wywołały burzę?

Natalia Karczmarczyk, szerzej znana jako Natsu, to jedna z najpopularniejszych influencerek młodego pokolenia. Słynie z odważnych treści, kontrowersyjnych wypowiedzi i dużej aktywności w mediach społecznościowych.

Jej kanał na YouTube, współpraca z Lexy Chaplin oraz wcześniejsza działalność w grupie Team X sprawiły, że zyskała ogromną rozpoznawalność wśród młodego pokolenia internautów. Nic więc dziwnego, że każde jej słowo jest szeroko komentowane szczególnie gdy padają tak znane nazwiska.

