Izabela Małysz, znana głównie jako żona legendarnego skoczka narciarskiego Adama Małysza, po raz kolejny wzbudziła ogromne zainteresowanie internautów. Kobieta, która zazwyczaj unika publicznych wystąpień i mediów społecznościowych, zdecydowała się opublikować jedno zdjęcie tuż przed świętami. Ten jeden kadr wystarczył, aby rozpętać falę spekulacji.

Kim są mężczyźni na zdjęciu z Izabelą Małysz?

Na fotografii, którą Izabela opublikowała w poniedziałkowy poranek, pozuje w towarzystwie dwóch mężczyzn. Zdjęcie zostało opatrzone intrygującym podpisem: „Że niby teściowa?!”. Choć żaden z mężczyzn nie został oznaczony na zdjęciu, podejrzenia padły na męża córki Małyszów - Kamila Czyża.

Publikacja ta wywołała poruszenie, ponieważ Izabela Małysz nieczęsto dzieli się tak osobistymi chwilami. Jej relacje rodzinne pozostają zazwyczaj poza zasięgiem mediów, co czyni tę sytuację jeszcze bardziej niezwykłą. W dodatku użycie słowa „teściowa” w podpisie jednoznacznie sugeruje rodzinny kontekst.

Córka Małysza unika show-biznesu, ale jej mąż wzbudza emocje

Karolina Małysz, córka Izabeli i Adama Małysza, od lat konsekwentnie unika świata celebrytów. Choć przez lata obecność jej ojca w mediach sprawiała, że rodzina była na świeczniku, Karolina wraz z mamą zdecydowały się trzymać z dala od show-biznesu. Karolina, razem z mężem Kamilem Czyżem, prowadzi profil podróżniczy na Instagramie, który cieszy się rosnącą popularnością. Para pokazuje tam swoje przygody i odwiedzane miejsca.

W jednym z wywiadów Karolina przyznała:

Razem z mamą trzymałyśmy się od świata celebrytów z daleka. Nie miałyśmy ochoty do niego wchodzić, ale zostałyśmy w pewien sposób do niego wciągnięte. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak odnaleźć się w nim. Nie pcham się jednak do tego świata. Chcę iść swoją drogą.

Zobacz także: Sandra Hajduk ogłosiła radosną nowinę. Minęło dwa lata