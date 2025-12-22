Izabela Małysz opublikowała wymowne zdjęcie przed świętami. Wszystko jasne
Izabela Małysz opublikowała zdjęcie, które wywołało falę spekulacji. Na fotografii pozowała z dwoma mężczyznami. Komentarz „Że niby teściowa?!” mówi wszystko.
Izabela Małysz, znana głównie jako żona legendarnego skoczka narciarskiego Adama Małysza, po raz kolejny wzbudziła ogromne zainteresowanie internautów. Kobieta, która zazwyczaj unika publicznych wystąpień i mediów społecznościowych, zdecydowała się opublikować jedno zdjęcie tuż przed świętami. Ten jeden kadr wystarczył, aby rozpętać falę spekulacji.
Kim są mężczyźni na zdjęciu z Izabelą Małysz?
Na fotografii, którą Izabela opublikowała w poniedziałkowy poranek, pozuje w towarzystwie dwóch mężczyzn. Zdjęcie zostało opatrzone intrygującym podpisem: „Że niby teściowa?!”. Choć żaden z mężczyzn nie został oznaczony na zdjęciu, podejrzenia padły na męża córki Małyszów - Kamila Czyża.
Publikacja ta wywołała poruszenie, ponieważ Izabela Małysz nieczęsto dzieli się tak osobistymi chwilami. Jej relacje rodzinne pozostają zazwyczaj poza zasięgiem mediów, co czyni tę sytuację jeszcze bardziej niezwykłą. W dodatku użycie słowa „teściowa” w podpisie jednoznacznie sugeruje rodzinny kontekst.
Córka Małysza unika show-biznesu, ale jej mąż wzbudza emocje
Karolina Małysz, córka Izabeli i Adama Małysza, od lat konsekwentnie unika świata celebrytów. Choć przez lata obecność jej ojca w mediach sprawiała, że rodzina była na świeczniku, Karolina wraz z mamą zdecydowały się trzymać z dala od show-biznesu. Karolina, razem z mężem Kamilem Czyżem, prowadzi profil podróżniczy na Instagramie, który cieszy się rosnącą popularnością. Para pokazuje tam swoje przygody i odwiedzane miejsca.
W jednym z wywiadów Karolina przyznała:
Razem z mamą trzymałyśmy się od świata celebrytów z daleka. Nie miałyśmy ochoty do niego wchodzić, ale zostałyśmy w pewien sposób do niego wciągnięte. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak odnaleźć się w nim. Nie pcham się jednak do tego świata. Chcę iść swoją drogą.
