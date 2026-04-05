Natsu i Wojciech Kucina znów podkręcają plotki o relacji po „Tańcu z gwiazdami”. Para pokazała, że nie zamierza się ukrywać: spakowali walizki, zabrali psa i wyjechali z Warszawy na Mazury. Z relacji influencerki wynika, że święta spędzają we dwoje w apartamencie z widokiem na jezioro.

Wielkanocny reset Natsu i Kuciny po „Tańcu z gwiazdami”

Jeszcze niedawno ich nazwiska przewijały się w kontekście kolejnych odcinków „Tańca z gwiazdami”, a teraz temat przeniósł się z parkietu wprost na długi weekend. Natsu (Natalia Karczmarczyk) i Wojciech Kucina, którzy niedawno odpadli z programu, postawili na szybki zwrot akcji: wyjazd z miasta i święta w bardziej prywatnym rytmie. Natalia Karczmarczyk i Wojciech Kucina spędzają wspólną Wielkanoc na Mazurach. Influencerka pochwaliła się zdjęciem świątecznego śniadania a także kadrami znad jeziora. Na jednym z nich widać jej programowego partnera.

Czy Natsu i Wojciech Kucina są parą?

Czy wspólne treningi do "Tańca z Gwiazdami" okazały się dla Natsu i Wojciecha Kuciny czymś więcej niż tylko wspólnym projektem i marzeniami o "Kryształowej kuli"? Chociaż Natalia Karczmarczyk już odpadła z programu, nagle zrobiła się wokół niej głośno za sprawą spekulacji o tym, co łączy ją z tanecznym partnerem. Czy Natsu i Wojciech Kucina są parą? O ich relacji dopiero co donosił Pudelek:

Natalia i Wojtek są razem i już tego nie ukrywają wśród znajomych. Wiele osób zakłada, że Natalia jest nadal singielką, ale ona bardzo szybko wyprowadza ich z błędu

Początkowo informator zdradzał, że:

Nie chcą jeszcze tego nazywać związkiem i oficjalnie ogłaszać się jako para, ale jeśli nic się między nimi popsuje, to raczej tylko kwestia czasu.

Myślicie, że właśnie nadchodzi ten moment? A może zdjęcia ze wspólnego wyjazdu są tylko pstryczkiem w nos, dla tych, którzy decydują się komentować ich prywatność?

fot. Instagram @natalia.karczmarczyk

