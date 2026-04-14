Natsu i Wojciech Kucina przyłapani przez paparazzi. Nie szczędzili sobie czułości
Natsu i Wojciech Kucina najpierw rozpalali polską publikę jako taneczna para w "Tańcu z Gwiazdami", a teraz, po odpadnięciu z show, otwarcie przyznali, że są w związku, jeszcze bardziej podsycając zainteresowanie ich relacją. Nic dziwnego, że paparazzi zapolowali na zdjęcia nowej pary w show-biznesie, zdobywając kadry niepozostawiające złudzeń, że młodzi mają się ku sobie.
Natalia "Nastu" Karczmarczyk to jedna z najpopularniejszych polskich influencerek, która miała okazję powiększyć grono swoich odbiorców o telewidzów Telewizji Polsat, biorąc udział w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Po odpadnięciu z show w 5. odcinku już oficjalnie ogłosiła, że jest w związku ze swoim tanecznym partnerem z programu Wojciechem Kuciną. Najnowsze zdjęcia paparazzi tylko to potwierdzają.
Natsu i Wojciech Kucina przyłapani przez paparazzi
Natsu i Wojciech Kucina to jedna z najszerzej komentowanych tanecznych par 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Choć już od pierwszych odcinków show w mediach pojawiały się plotki o ich rzekomym romansie, który analizowany był też przez zaangażowanych w sprawę internautów, oboje zdecydowali się na publicznie wyznanie swoich uczuć dopiero po odpadnięciu z programu. Na Instagramie udostępnili pełne czułości zdjęcia ze wspólnego wyjazdu, potwierdzając swój związek. W rozmowie z Party.pl Natsu opowiedziała o początku związku z Wojciechem Kuciną.
Niedługo później Natsu razem z Wojciechem zostali zaproszeni do jednego z porannych wydań w "Halo tu Polsat", by opowiedzieć nie tylko o swojej przygodzie w "Tańcu z Gwiazdami", lecz także miłości, jaka połączyła influencerkę i tancerza.
Wydaje mi się, że często tak jest, że prawdziwe uczucie rodzi się z przyjaźni. My zaczęliśmy od tego, że bardzo dobrze dogadywaliśmy się na płaszczyźnie przyjacielskiej. Wydaje mi się, że na tym zbudowaliśmy fajną relację i zbudowało się takie większe uczucie
To właśnie przed studiem Polsatu, w którym nagrywany jest poranny program, Natsu i Wojciecha przyłapali paparazzi. Na zdjęciach w oczy od razu rzucają się szerokie uśmiechy i bijąca od zakochanych radość. Nie zabrakło też oczywiście kadrów przedstawiających wzajemne fizyczne gesty pary, nie pozostawiające złudzeń, że influencerka i tancerz naprawdę mają się ku sobie. Oko nacieszą też fani motoryzacji, bowiem na zdjęciach uchwycono również bordową Teslę, którą Natsu i Wojtek przyjechali na nagrania.
Wiemy, kiedy rozkwitł romans Natsu i Kuciny
W rozmowie z nami Natsu wyznała, że jej romans z Wojciechem Kuciną rozpoczął się nie w trakcie emisji kolejnych odcinków, jak zakładali internauci, lecz jeszcze przed pierwszym odcinkiem show.
To jakoś dwa tygodnie przed startem programu, więc to było po ramówce
Co więcej, w rozmowie z nami Natsu i Wojciech opowiedzieli o wspólnym mieszkaniu.
