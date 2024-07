Natasza Urbańska niedawno zaprezentowała nową kolekcję swojej marki Muses i zdradziła, że pracuje również nad kolekcją ubranek dla dzieci. Czytaj także: Natasza Urbańska stworzy kolekcję dla dzieci

Nie spodobało się to stylistce Dorocie Wróblewskiej, która na swoim Facebooku skrytykowała pomysł:

Natasza Urbańska na swoim Facebooku postanowiła odpowiedzieć Dorocie Wróblewskiej na ostrą krytykę.

Odnosząc się do wypowiedzi stylistów, dziennikarzy i „specjalistów” od wszystkiego, informujemy: Natasza Urbańska jest PREZESEM Domu Mody Muses. Nigdy nie miała miejsca sytuacja, w której artystka podpisałaby się jako autorka danego projektu. Za nową odsłonę AW/15 oraz projekty do nowych kolekcji odpowiada dyrektor kreatywna marki Muses - Monika Gronowska. Powielanie niesprawdzonych informacji jest krzywdzące dla wszystkich wkładających serce i czas w powstawanie kolekcji. Jednym może się to podobać, innym nie, ale rzetelność zawsze jest w modzie - i to nie podlega dyskusji. Smutny natomiast jest fakt, że wprowadza się w błąd swoich odbiorców poprzez traktowanie portali plotkarskich jako wiarygodne źródło informacji.

PS Mimo wszystko uważamy, że Pani Dorota pięknie wygląda w płaszczu z metką MUSES