Natasza Urbańska od jakiegoś czasu próbuje swoich sił w branży modowej. Aktorka razem z Agnieszką Komornicką stworzyły markę Muses. I chociaż pierwsze projekty nie zachwyciły znawców mody, to najnowsze mają szanse na dobre recenzje. Ostatnio w Hotelu Bristol Natasza Urbańska wraz z nowym i wspólnikami zaprezentowała jesienną kolekcję Muses. Natasza Urbańska zachwyciła wówczas w granatowej welurowej sukience- oczywiście swojego projektu. Zobacz: Ależ ona ma nogi! Natasza Urbańska zachwyciła na premierze kolekcji swojej marki Muses

Okazuje się, że Urbańska postanowiła również zadbać o wygląd córek swoich klientek. Gwiazda w rozmowie z lifestylenewseria.pl zdradziła, że powstaje właśnie kolekcja dla dzieci Mini Muses. Inspiracją dla Nataszy była m.in. jej córka, Kalina.

- Letnią kolekcję Mini Muses poświęcamy naszym córkom, bo widzimy, że dziewczynki chcą wyglądać jak mamy. Kiedy jak zakładam ramoneskę Muses, Kalinka też chce taką mieć. Jak zakładam plecioną spódniczkę, to ona też chce. I właśnie z myślą o naszych córkach postanowiłyśmy stworzyć taką alternatywę dla pań, które mają podobną sytuację w domu. Zaprosimy nasze córki do pracowni, sprawdzimy, co im się najbardziej podoba. Zrobimy przymiarki na dziewczynach, zobaczymy, w czym się najlepiej czują i to pójdzie do produkcji. Myślę, że skradniemy serca niejednej mamie i niejednej córce.