Natalia wróci do „M jak miłość”, co już w wakacje zapowiadała produkcja serialu. Okazuje się jednak, że dziewczyna będzie miała za sobą dramatyczne doświadczenia, o których początkowo nie będzie chciała opowiedzieć. Co się stało między nią a Frankiem? Dlaczego nie przyjechała do Grabiny z Hanią? Wygląda na to, że w „M jak miłość” pojawi się nowy tajemniczy wątek!

Natalia i Franek znów mają kryzys?

Powrót Natalki bardzo ucieszy całą rodzinę, a w szczególności Barbarę Mostowiak, która bardzo tęskniła za wnuczką i jej uroczą córeczką Hanią. Jednak, jak już można się spodziewać Natalia wraca do Grabiny zawsze, kiedy w jej życiu coś złego się dzieje. Poprzednio uciekła od Franka, kiedy podejrzewała go o romans z Justyną, a co się wydarzyło tym razem?

W nowym sezonie „M jak miłość” Natalia często będzie pojawiała się w serialu. Kiedy w sadzie przywita się z Barbarą będzie widać, że to jest jej miejsce na ziemi. Ale dlaczego przyjechała do rodzinnego domu sama? Nie zabrała ze sobą ani Franka, ani Hani. To zaniepokoi seniorkę rodu, która od razu zauważy, że coś niepokojącego się dzieje!

O swojej sytuacji powie jedynie dwóm osobom, co widać w zwiastunach nowych odcinków serialu. Będzie to jej babcia i uwaga… mąż Uli! Wygląda na to, że coś niepokojącego dzieje się w jej małżeństwie z Frankiem. Tego dowiemy się jednak już w nowym odcinkach!

Natalia z córeczką Hanią. Obie są całym światem dla Barbary Mostowiak.

Wydawało się, że Natalia i Franek są sobie przeznaczeni.

Przed wyjazdem z Frankiem Natalia realizowała się jako policjantka.