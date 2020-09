Nowa twarz Kamila! Czyżby szykowały się zmiany w "M jak miłość"? Zobaczcie to słodkie dziecko...

Kamil Gryc do tej pory dał się poznać w „M jak miłość” jako nieobliczalny człowiek. Najpierw chciał za wszelką cenę odzyskać Magdę, potem obiecał ciotce zemstę na zabójcy Artura i robił wszystko, by Olek Chodakowski trafił na resztę życia za kraty. W nowym sezonie jednak wiele się zmieni. Okazuje się, że Kamil Gryc pokaże bardziej ludzką twarz. To jego nowa strategia, by odbić Andrzejowi Magdę? Czyżby nie zawahał się użyć to tego dziecka!?

Kamil Gryc będzie ojcem w nowym sezonie "M jak miłość"?

W nowym zwiastunie „M jak miłość” na jednym z kadrów pojawia się Kamil Gryc, który leży na łóżku i rozmawia z małym dzieckiem. Czy to oznacza, że mężczyzna ma córkę, o której nie wiedział?

Jeszcze nie wiadomo kim jest urocza kilkulatka, ale być może okaże się córką Gryca, który sam niespodziewanie dowie się o jej istnieniu. W zapowiedzi serialu widać, że dziewczynka bawi się z Magdą, która jak wiadomo kocha dzieci i sama stara się o ciążę. Kilkulatka z pewnością skruszy serce Budzyńskiej i szybciej wybaczy Grycowi jego niedawne zachowanie.

A może to kolejny podstęp Kamila i tym razem przebiegły mężczyzna chce podbić serce Magdy, spędzając z nią czas pod pretekstem pomocy przy opiece nad dzieckiem? Tego dowiemy się już w nadchodzących odcinkach "M jak miłość", na które fani serialu czekali przez całe wakacje!

Zobacz także: Już jest! Zobaczcie gorący zwiastun nowego sezonu "M jak miłość"!

fot. MTL Maxfilm screen zwiastun

Kamil jest w stanie faktycznie zagrozić małżeństwu Magdy i Andrzeja?

Instagram

Kamil Gryc do tej pory był nieobliczalny, teraz pokaże łagodniejszą twarz.