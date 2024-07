Natalia Siwiec niemal od początku swojej medialnej kariery podkreślała, że marzy się jej własny program w telewizji. W międzyczasie było wiele spekulacji i plotek na ten temat, ale ostatnio sama zainteresowana potwierdziła, że jej marzenie w końcu się spełni. Przypomnijmy: "Mój program to będzie kawał dobrej roboty"

Wszyscy zastanawiali się, w jakiej roli zobaczymy modelkę - spekulowało się, że Natalia będzie próbowała swoich sił jako dziennikarka. Siwiec wybrała jednak inną drogę. Już wiosną zobaczymy Natalię w reality-show "Enjoy The View Z informacji prasowej wynika, że doczekamy się show na miarę słynnych Kardashianek - Siwiec pokaże bowiem swoje życie prywatne, męża i życie, która prowadzi jako modelka i gwiazda.

Już na początku listopada ruszą zdjęcia do najnowszego programu kanału VIVA Polska „Enjoy the view Kamery będą towarzyszyć nie tylko pierwszoplanowej bohaterce. Widzowie poznają bliżej jej męża i rodziców, siostrę oraz najbliższych przyjaciół. VIVA zarejestruje przygotowania do wielkich wyjść, sesji zdjęciowych, ekipa telewizyjna podejrzy jak dba o urodę i nie odmówi sobie sprawdzenia jak radzi sobie z tzw. szarą rzeczywistością - czytamy w oficjalnej notce prasowej.