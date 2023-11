Marta i Sławomir będą razem? To pytanie zadają sobie wszyscy fani programu "Rolnik szuka żony"! Niestety, już kilka dni temu w sieci pojawiły się plotki, że związek pary nie przetrwał próby czasu. Jeden z internautów poinformował wówczas, że Sławomir wrócił do byłej narzeczonej, a Marta jednak wyjechała do Anglii.

I rzeczywiście wszystko wskazuje, że uczestnicy show TVP rzeczywiście podjęli decyzję o rozstaniu! Potwierdzają to też słowa wypowiedziane przez Natalię! Nie uwierzycie, co powiedziała w zwiastunie finałowego odcinka!

Internauci krytykują Martę i Sławomira

Po ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony" w sieci zawrzało. Internauci ostro skomentowali zachowanie Marty i Sławomira, których randka w górach delikatnie mówiąc nie należała do najbardziej romantycznych. Fani show są rozczarowani brakiem chemii między rolnikiem a jego kandydatką.

- Z tej mąki chleba nie będzie :/ - Marta u Sławka była zupełnie inna, radosna, uśmiechnięta... teraz jest wycofana i raczej z nastawieniem na "nie". - Masakra co za facet... zero emocji w nim jak jakiś dyplomata, dziewczyna czeka na jakie kolwiek oznaki chęci poznania jej cokolwiek a ten jak beton. - Sławek się powoli wycofał. Chyba przez ten wyjazd do Anglii, a może i widzi,że jego wybranka nie bardzo nadaje się na wieś. Poza tym Marta też go odtrącała. Gdy przyjechał do niej z wizytą, specjalnie nie tryskała radością. - Ta kolacja przypominała bardziej stype ????- komentują fani na Facebooku.

Jeżeli jednak ktoś miał nadzieję, że Marta i Sławomir będą razem to słowa Natalii wypowiedziane w finałowym odcinku chyba rozwiewają wszelkie wątpliwości. TVP wyemitowała fragment ostatniego odcinka show, w którym była kandydatka Sławka zdradziła wszystko!

Miał trzy fajne dziewczyny i z żadną mu nie wyszło, także coś jest nie tak - powiedziała Natalia.

Jesteście zaskoczeni słowami Natalii? My już nie możemy doczekać się finałowego odcinka programu "Rolnik szuka żony"!

Internauci byli rozczarowani randką Marty i Sławka.

Natalia w zwiastunie zdradziła, że związek Marty i Sławka nie przetrwał próby czasu.

