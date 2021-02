Natalia Szroeder w welonie i białej sukni! Wokalistka jest już po ślubie?! Pokazała zdjęcie z... Margaret!

Natalia Szroeder opublikowała w sieci zdjęcie na którym pozuje w welonie i długiej białej sukni! Czyżby wokalistka wzięła ślub z Quebonafide? Nic z tych rzeczy! Okazuje się, że Natalia Szroeder pokazała zdjęcie z planu teledysku do najnowszej piosenki, którą nagrała razem z Maraget! Okazuje się, że właśnie dziś odbyła się premiera singla Natalii i Margaret!

Fani zachwyceni singlem Margaret i Natalii Szroeder

Natalia Szroeder i Margaret należą do grona najpopularniejszych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Młode wokalistki mają tysiące fanów, którzy dziś doczekali się ich wspólnego singla! Dokładnie 12 lutego w samo południe odbyła się premiera teledysku do piosenki "Sold Out".

Natalia Szroeder i Margaret opublikowały na Instagramie zdjęcie na którym dają sobie buziaka w ślubnych stylizacjach- artystki zachęcają fanów do obejrzenia ich wspólnego dzieła. Co ciekawe, Natalia Szroeder nazwała Margaret swoją żoną!

Wraz z Małżonką przedstawiamy Wam SOLD OUT 🚀

Dajcie znać jak wrażenia - napisała Natalia.

No to jest! Zapraszam Was na finał mojej wizji, którą dzieliłam się z Wami po kawałku przez ostatni rok. Sprawdźcie wyjątkowy teledysk do „Sold Out” z boską @natalia_szroeder 👩‍❤️‍💋‍👩 - dodała Margaret.

Jak na singiel i ślubne stylizacje Natalii Szroeder i Margaret zareagowali fani? Nie zabrakło wpisów o Quebonafide!

- Piosenka cudo, a teledysk to w ogóle sztosik!! 😍

- Quebo będzie zazdrosny 😞

- Coś cudownego! ❤️

- Mogę umierać 😍 duet Margaret i Natalki to jest coś o czym nikt nie śmiał marzyć a jednak się wydarzyło ❤️ - komentują internauci.

Zobaczcie zdjęcie Natalii Szroeder i Margaret i posłuchajcie ich wspólnego singla!

Zobacz także: Natalia Szroeder pokazała zdjęcie z pierwszej randki z Quebonafide?! Wokalistka miała ze sobą ciekawą rzecz

Natalia Szroeder i Margaret pochwaliły się swoim wspólnym singlem.

Podoba się Wam piosenka "Sold out"?

Więcej zdjęć z teledysku zobaczcie poniżej.

Jak wam się podoba nowy utwór Margaret i Natalii Szroeder?