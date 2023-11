2 z 4

Artystka do tej pory mogła pochwalić się pięknymi długimi włosami w ciemnym kolorze. Fani przyzwyczaili się już do tej fryzury, bo Natalia rzadko decydowała się na zmiany. Nawet podczas występów scenicznych zawsze stawiała na naturalny look, wybierając proste włosy lub lekkie fale.

W końcu przyszedł czas na zmianę i Natalia Szroeder obcięła swoje długie włosy. Gwiazda zdecydowała się na super modnego w tym sezonie boba. Zobacz, jak na tę zmianę zareagowali fani piosenkarki...