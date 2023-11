Reklama

Natalia Szroeder i Quebonafide to obecnie jedna z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Piosenkarka, która do tej pory uchodziła za grzeczną i ułożoną dziewczynę, związała się z kontrowersyjnym raperem, którego wygląd niektórych inspiruje, a innych przeraża. Okazuje się, że historia ich miłości sięga dużo wcześniej niż podają to media. Kiedy Quebo po raz pierwszy wspomniał o swojej fascynacji Natalią Szroeder? Dowiesz się tego z naszego wideo!

Quebo zaskakuje swoim wizerunkiem

Pasują do siebie?

