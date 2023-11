1 z 5

Natalia odkąd urodziła córeczkę jeszcze bardziej zachwyca fanki swoim stylem! Chyba nikt nie ma wątpliwości, że modelka wyznacza trendy - produkty i marki, które reklamuje, cieszą się wielką popularnością. Nawet jeśli są to rzeczy za kilka tysięcy!

Natalia Siwiec szasta pieniędzmi! Sprawdźcie ile wydała na nowe rzeczy!

Natalia Siwiec uwielbia luksus, a luksus kocha ją. Modelka nie ukrywa swojego zamiłowania do drogich dodatków. Jej najnowsza stylizacja do tanich nie należy! Do wartego kilka tysięcy kompletu od Roberta Kupisza, dopasowała buty Balenciagi i torbę Diora! Sprawdźcie ich ceną!

