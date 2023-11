1 z 5

Mała Mia ma zaledwie kilka dni a już zapowiada się na to, że będzie najbardziej stylowym dzieckiem w polskim show-biznesie ;) . Chociaż córeczka Natalii Siwiec urodziła się ponad tydzień temu, to świeżo upieczona mama do tej pory nie pokazała zdjęć maleństwa- zrobił to jednak jej mąż, Mariusz Raduszewski. Dumny tata pochwalił się fotkami córeczki na portalu społecznościowym. Wiemy również, jak wygląda pokoik Mii i jej bardzo drogi wózek. Teraz Natalia Siwiec pokazała, jaki prezent dostała jej córeczka!

Zobaczcie sami, co dostała córeczka modelki, Mia! Zapraszamy do naszej galerii.

