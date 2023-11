3 z 5

Oprócz gospodarza Kuby Wesołowskiego, Mia poznała też Oliviera Janiaka. To właśnie on całował ją po rączkach! Taki widok to sama słodycz. ;)

