Codzienna stylizacja Natalii Siwiec z tweedową marynarką z Zary w roli głównej to strzał w dziesiątkę. Marynarki w kratę to prawdziwy hit sezonu, a ten model idealnie sprawdzi się zarówno w codziennych zestawach, jak i podczas wieczornego wyjścia. Co prawda cena marynarki nie jest niska, w końcu kosztuje 399 zł, ale z pewnością wykorzystamy ją w wielu stylizacjach.

Tłem na czerwonej marynarki w kratę jest prosta, czarna koszulka, jeansy (podobne kupimy w Zarze za 139 zł) i botki. Buty Natalii Siwiec znajdziemy w sklepie marki Coach, a ich cena to 1 350 zł. Podoba Wam się Natalia Siwiec w takim wydaniu?