Natalia Siwiec, jak każda kobieta, słynie z zamiłowania do butów, które są najważniejszym elementem jej modowych stylizacji. Modelka ostatnio zakochała się w butach marki Balenciaga, które nosi na co dzień, ale do wieczornych stylizacji zazwyczaj dobiera buty marki Carinii, których ostatnio została ambasadorką. Siwiec pochwaliła się na Instagramie sesją zdjęciową promującą jej kolekcję butów na sezon jesień-zima. Co ciekawe, Natalia sama uczestniczy w projektowaniu nowych modeli.

Naszą uwagę zwróciły zwłaszcza skórzane botki na 16 cm obcasie. Wnętrze tego modelu pokrywa polar, dlatego te buty idealnie nadają się na jesienne i zimowe wieczory. Cena tego modelu to 479 złotych. Skusicie się? Zobaczcie inne modele butów, które zaprojektowała Natalia Siwiec!

